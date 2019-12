Boris Johnson: Parlamentul va vota acordul de Brexit pana la Craciun

Ziare.

Johnson, care a castigat detasat alegerile parlamentare anticipate de joi, a facut aceasta declaratie la Sedgefield, in nord-estul Angliei, fieful fostului premier laburist Tony Blair, unde conservatorii au obtinut un castig istoric de voturi din partea simpatizantilor Partidului Laburist, de opozitie, conform dpa."Stiu ca este posibil ca oamenii sa fi incalcat obiceiurile de vot incetatenite acolo de generatii, votand pentru noi", a declarat Johnson, promitandu-le acestor alegatori ca se va achita de increderea care si-au pus-o in el.Aprobarea acordului de Brexit in Parlament, care permite Marii Britanii sa se retraga din Uniunea Europeana la 31 ianuarie 2020, este de asteptat sa fie o formalitate acum, cand conservatorii detin o majoritate larga dupa alegeri.Acestia au castigat 365 de locuri in Parlamentul de 650 de locuri, cu 48 mai multe decat inainte, gratie electoratului laburist favorabil Brexit-ului. Laburistii au pierdut 59 de locuri si au acum 203 parlamentari in Westminster, fata de 262 anterior. Este cel mai slab rezultat al laburistilor din 1935, scrie AFP.Potrivit lui Boris Johnson, victoria sa rezulta din "decizia irefutabila, irezistibila si incontestabila" a britanicilor de a "ajunge in sfarsit la Brexit" pana la 31 ianuarie, marea mantra a campaniei sale.Noua legislatura de dupa alegeri va incepe pe 19 decembrie, conform unui calendar publicat de agentia britanica de presa Press Association.