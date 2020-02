Boris Johnson respinge solicitarile UE. Negocierile incep in martie si se anunta foarte dure

Johnson respinge regulile stricte

Un Brexit dur este inca posibil

Pestii, subiect de disputa politica

Negocieri in martie

Faptul ca Uniunea Europeana va insista asupra acelorasi reguli de joc in relatiile viitoare cu Regatul Unit "nu ar trebui sa fie pentru britanici o surpriza", a declarat la Bruxelles negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier.Acest oficial, care si-a prezentat mandatul pentru a purta negocierile, i-a recomandat premierului britanic Boris Johnson sa arunce o privire pe declaratia politica comuna a UE si Marii Britanii din octombrie 2019. Acolo se stipuleaza la punctul 17 ca ambele parti vor depune eforturi pentru raporturi comerciale echitabile, potrivit acelorasi reguli (level playing field).Barnier a afirmat ca, daca guvernul britanic va respecta pe viitor regulile europene, atunci si raporturile economice vor putea fi stranse. Daca britanicii vor sa se separe de piata interna europeana si de regulile acesteia, precum si de uniunea vamala, atunci alegerea le apartine.Oricum, in cadrul negocierilor care vor debuta peste cateva saptamani in vederea unui acord comercial, tendinta nu este de apropiere mutuala, ci de separare."Atat de apropiata pe cat a fost de noi Marea Britanie in calitate de membra a Uniunii Europene ea nu va mai putea fi pe viitor", a conchis Barnier la sediul Comisiei Europene din Bruxelles.Aproape concomitent, premierul britanic Boris Johnson s-a prezentat la Londra in fata presei, schitand strategia sa de negociere. Johnson a respins cererea din Bruxelles, de stabilire a unor relatii economice mutuale, in baza unor reguli egale stabilite prin acord.Johnson a declarat ca nu este nevoie de un astfel de acord, fiindca Regatul Unit este oricum mai bun decat UE in domeniile protectia mediului, siguranta produselor si drepturile angajatilor."Nu avem nevoie de un nou acord", a subliniat Boris Johnson. El vrea un acord de liber schimb pe modelul acordului "CETA", incheiat intre UE si Canada. Totusi, si in CETA este vorba de reguli egale in numeroase domenii economice.In plus, Comisia Europeana a atras atentia ca in acordul semnat cu Canada nu figureaza afacerile bancare si serviciile financiare. Aceste servicii insumeaza insa 80 la suta din "exporturile" britanice in Uniunea Europeana.Astfel, recunoasterea automata a produselor financiare britanice in toate statele UE, asa-numitul "Passporting", ar disparea. Iar efectele unei astfel de evolutii asupra marelui centru financiar de la Londra sunt imprevizibile."Nu vreau sa stiu nimic despre scenarii apocaliptice", a declarat premierul Johnson, raspunzand intrebarilor critice ale unei jurnaliste. "Economia noastra infloreste si prospera si asta asa va ramane", a subliniat el.Premierul a amintit de radacinile societatii britanice, ale unei mari natiuni de navigatori si exploratori. "Pornim intr-o mare calatorie, de care multi nu ne-au crezut in stare", a afirmat Johnson. Avem acum in fata ochilor nostri intreaga lume, a adaugat el.La Bruxelles, insa, Michel Barnier are ochii atintiti asupra datei de 31 decembrie. Aceasta este in continuare "o prapastie adanca". Daca pana la sfarsitul anului, pana la finalul fazei de tranzitie, nu se va putea semna un acord cu Regatul Unit, atunci in 2021 se vor introduce taxe vamale si controale la frontiera.Din perspectiva UE, timpul rezervat negocierilor este foarte scurt. Potrivit primului calendar prezentat de Barnier, sunt planificate doar doua runde ample de tratative. In octombrie vor fi prezentate rezultatele, astfel incat sa poata lua forma unui acord inainte de sfarsitul anului si sa fie aprobate la timp de diversele instante ale UE.Pe langa acordul de liber schimb, UE isi doreste si un acord de cooperare cu Regatul Unit in domeniul politicii externe si de securitate. Se urmareste ca organele de politie si serviciile secrete sa coopereze in continuare si sa faca schimb de date.In chestiunea sanctiunilor impotriva Rusiei, Iranului sau altor state se doreste ca UE si Marea Britanie sa adopte in continuare pozitii similare. Si premierul britanic s-a pronuntat la Londra pentru cooperare in materie de politica externa.Pana la vara urmeaza a fi semnat deja un acord piscicol, care va reglementa accesul in apele teritoriale britanice incepand din 2021. Pescarii francezi , belgieni si olandezi vor sa-si poata arunca navoadele in continuare in apele din jurul insulelor britanice, bogate in peste.Premierul Johnson vrea insa sa acorde prioritate pescadoarelor britanice si sa exercite control asupra apelor teritoriale proprii. Totusi, capturile pescarilor britanici sunt pana in prezent vandute preponderent pe piata UE. Astfel ca, pentru ei, accesul la piata comuna europeana va fi o chestiune decisiva pe viitor.Din perspectiva volumului, chestiunea pescuitului este un detaliu nesemnificativ in relatiile comerciale dintre UE si Marea Britanie, insa din perspectiva politica este una brizanta, subliniaza Comisia Europeana.Franta, de pilda, va fi foarte atenta la modul in care se va comporta guvernul britanic in aceasta chestiune.Prima runda de negocieri intre cele 27 de state membre ale UE si fostul membru Marea Britanie va debuta in martie. "Dorim sa ramanem parteneri si purtam negocieri cu bune intentii si in regim de transparenta", a asigurat Michel Barnier.Spre deosebire de alte tratative comerciale, toate documentele privind evolutia negocierilor cu Regatul Unit vor fi publicate in permanenta. Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pentru DW vineri, cu putin timp inainte de Brexit, ca UE este pregatita pentru o eventuala esuare a negocierilor privind comertul liber. "Suntem intr-o pozitie incipienta puternica", a asigurat ea.