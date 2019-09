Boris Johnson se intalneste cu Juncker pentru prima oara de cand e premier

Ziare.

Este vorba despre prima intalnire intre cei doi lideri de la instalarea la putere a lui Boris Johnson, la sfarsitul lui iulie, relateaza AFP.Aceasta masa de lucru a fost organizata de "comun acord", a precizat la Bruxelles o purtatoare de cuvant CE, Natasha Bertaud.Ea intervine in contextul in care premierul conservator incearca sa ajunga la un compromis cu UE inaintea datei prevazute pentru Brexit - 31 octombrie.Boris Johnson se va intalni, de asemenea, cu premierul luxemburghez Xavier Bettel.Joi, negociatorul-sef al Brexit-ului din partea UE Michel Barnier a apreciat ca Uniunea "nu are motive" sa fie optimista cu privire la sansele de a ajunge la un acord de divort inaintea summit-ului european de la 17-18 octombrie.UE si Regatul Unit nu reusesc sa se inteleaga asupra felului in care sa evite o reimpunere dupa Brexit a unei frontiere fizice intre Irlanda, un stat membru UE, si provincia britanica Irlanda de Nord.Londra respinge solutia "plasei de siguranta" ("backstop" in engleza), de neevitat in ochii Bruxelles-ului, din cauza lipsei unei alternative credibile.Aceasta masura prevede ca Regatul Unit sa ramana in intregime intr-un "teritoru vamal unic" cu UE, in cazul in care nu se ajunge la o solutie mai buna la finalul perioadei de tranzitie.Pe piata de schimb, lira sterlina s-a apreciat vineri cu 1% fata de dolar. Aceasta apreciere se explica, potrivit unui analist, prin faptul ca "investitorii sunt mai putin ingroziti de posibilitatea unui Brexit fara acord".