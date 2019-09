Boris Johnson spune ca prefera sa "moara intr-un sant" decat sa amane Brexitul

Ziare.

com

Intrebat daca le poate promite britanicilor ca nu se va duce la Bruxelles sa ceara o noua amanare a Brexitului, cum ii cere legea adoptata miercuri de Camera Comunelor, premierul conservator a raspuns: ''Da, pot. Mai bine as muri intr-un sant''.''Nu se obtine absolut nimic (cu o noua amanare) . Care este sensul unei alte amanari?'', a adaugat el in fata presei dupa un discurs la o sectie de politie din nordul Angliei, facand referire la respectiva lege care-l impiedica sa decida un Brexit fara acord pe 31 octombrie.Actul normativ pe care Johnson il numeste ''legea capitularii'', argumentand ca UE nu le va mai face nicio concesie britanicilor stiind ca acestia nu vor putea iesi din UE fara un acord, l-ar obliga pe seful guvernului de la Londra sa ceara o noua amanare a Brexitului pana la 31 ianuarie 2020, daca, pana la 19 octombrie, premierul nu reuseste sa obtina un nou acord cu UE sau nu primeste aprobarea parlamentului pentru o retragere fara acord.Cum aceste doua conditii sunt greu de indeplinit, UE refuzand sa renegocieze acordul convenit cu premierul Theresa May dar respins de Camera Comunelor, iar in parlamentul britanic exista o majoritate ostila unui Brexit fara acord, multi deputati fiind de fapt ostili Brexitului in sine, adoptarea acestei legi practic il impiedica pe Johnson sa decida un Brexit fara acord la 31 octombrie.Dupa adoptarea acestei legi, care mai trebuie sa fie votata si in Camera Lorzilor si apoi promulgata de Regina, Johnson a cerut alegeri anticipate pentru 15 octombrie, dar a pierdut votul din Camera Comunelor care i-ar fi permis convocarea acestui scrutin. Un nou vot se va desfasura luni.