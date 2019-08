Cu capul prin zid: Boris si Brexit-ul

Londra: Brexit-ul va avea loc oricum pe 31 octombrie

Londra: UE nu este interesata de discutii

Motiune de cenzura impotriva lui Boris Johnson?

"Sunt de gasit pe intreaga durata a verii" a scris Michel Barnier, negociatorul UE pentru Brexit, intr-un email adresat tuturor guvernelor din tarile membre, la o zi dupa investirea in functie a premierului britanic Boris Johnson. Barnier a adresat o invitatie la discutii si noului guvern de la Londra, dar inca nu s-a intalnit cu niciun membru al cabinetului instalat de curand pe Downing Street numarul 10.Din capul locului, Barnier a exclus, insa, posibilitatea renegocierii acordului de iesire a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din UE, un document ce contine aproape 600 de pagini. Barnier a subliniat: "Trebuie sa ramanem acum calmi si solidari." Diplomatul francez a respins indignat drept "inacceptabila" solicitarea lui Boris Johnson de renuntare la clauza "backstop" privind Irlanda de Nord . Prin aceasta clauza se urmareste impiedicarea aparitiei unei granite veritabile, cu controale vamale, intre Republica Irlanda si Irlanda de Nord, care dupa Brexit devine si granita externa a UE. Backstop ar urma sa fie valabil pana cand cele doua parti gasesc o solutie mai buna.Singurul oaspete de la Londra ratacit la Bruxelles, de la schimbarea de guvern din iulie, a fost functionarul britanic David Frost. El este insarcinatul personal pentru Brexit al premierului britanic. Frost a declarat in fata Comisiei Europene si a diplomatilor UE ca vine cu urmatorul mesaj: Marea Britanie va iesi in orice caz din UE la 31 octombrie, cu sau fara acord de Brexit. De asemenea, el a afirmat ca o preconditie pentru noi discutii cu UE este inlaturarea "backstop-ului nedemocratic".Aceasta solicitare a fost vehement respinsa atat de UE, cat si de premierul irlandez Leo Varadkar. Diplomati UE care au stat de vorba cu David Frost au declarat ca mesagerul de la Londra nu a putut prezenta o alternativa concreta la backstop. El nu a mentionat nici chestiunile concrete despre care premierul Johnson vrea sa discute intr-o noua runda de negocieri. Inainte de a fi desemnat premier, Boris Johnson a declarat in cadrul unor interviuri ca doreste mentinerea pasajelor bune din acordul de Brexit si modificarea celorlalte. "Putem zbura pe luna, deci putem organiza cumva si aceasta granita cu Irlanda", a declarat el.Din perspectiva UE, Boris Johnson pare astfel sa se indrepte spre un Brexit fara acord, fara termene de tranzitie, fara plata contributiilor restante ceruta de UE si fara idei privind relatiile viitoare. Desi prermierul de la Londra a declarat ca Brexit-ul "dur" nu este obiectivul sau, dar daca nu se va putea altfel, el va scoate tara din Uniune si fara acord. Ministrii din cabinetul britanic se intrec, pana una-alta, in a arunca vina pentru situatia actuala in ograda UE. Michel Gove, ministru pentru pregatirea Brexit-ului, a declarat de exemplu pentru BBC: "Avem nevoie de o noua runda de negocieri. Suntem gata sa ne lamurim cu UE. Dar pentru moment UE nu este deloc interesata de discutii. Spune pur si simplu nu. Este gresit si este trist - si nu este in interesul Europei". Michel Barnier, negociatorul UE, a dat asigurari ca nici UE nu vrea un Brexit dur. Dar acordul de Brexit a fost respins de trei ori de Parlamentul de la Londra.Dat fiind ca guvernul lui Boris Johnson se indreapta spre un Brexit fara acord, in ciuda avertismentelor unor asociatii din economie si a "Bank of England", adversarii unui Brexit dur vor sa foloseasca parlamentul dezbinat pentru a-l opri, totusi, pe premier. Coalitia de guvernamant, formata din conservatori si formatiunea DUP din Irlanda de Nord, are intre timp o majoritate de numai un mandat in plus.In prima saptamana de dezbateri, la inceput de septembrie, cand se sfarseste vacanta parlamentara, opozitia laburista ar putea prezenta o motiune de cenzura impotriva premierului Johnson. Daca acesta nu va trece votul de incredere, opozitia ar avea termen 14 zile pentru a organiza o noua majoritate parlamentara. Daca nu va reusi asta, premierul ar trebui sa programeze alegeri anticipate, cel devreme in termen de 25 de zile.Nu este clar daca Boris Johnson va putea fi constrans, in acea faza, sa demisioneze. Legea electorala din anul 2011 este vag formulata la acest capitol, iar un astfel de precedent nu exista. Premierul ar putea programa alegerile anticipate si in luna noiembrie, si sa aplice cu toate acestea Brexit-ul pe 31 octombrie.