Marea inselatorie Brexit a premierului Johnson

Pierderea simbolica a majoritatii

Marea inselatorie Brexit

Credibil? Aiurea!

Cat de isteti sunt adversarii?

In parlamentul britanic au sarit scantei. Boris Johnson a inghitit cateva lingurite din leacul pe care el insusi i l-a servit candva fostului premier Theresa May. Actualul sef de guvern a fost nevoit sa-i infrunte pe adversarii din propriul sau partid, care au venit cu argumente mai inteligente si mai pragmatice ca ale sale. A fost dovada evidenta ca prezenta sa de spirit si sarmul sau superficial nu fac fata unei dezbateri politice adevarate. Masca lui Boris Johnson a inceput sa cada. Iar prin pregatirea terenului pentru elaborarea unei legi contra unui Brexit fara acord, adversarii sai i-au servit o lovitura crunta.Apoi a urmat pierderea simbolica a majoritatii, la diferenta de doar un vot . In timpul discursului in parlament al premierului, deputatul conservator Phillip Lee s-a ridicat fara sa spuna un cuvant si a luat loc langa liberali, in randurile opozitiei. Mai clar de-atat nu-si putea manifesta dispretul fata de un sef de guvern si partid.Iar declaratia de adio a acestui parlamentar vorbeste de la sine. In scrisoare apar termeni ca minciuna, "bullying" si iresponsabilitate. Prin strategia sa agresiva privind Brexitul, guvernul Johnson ar submina democratia si unitatea Marii Britanii. Phillip Lee a anticipat amenintarile lui Johnson la adresa celorlalti conservatori rebeli si a parasit benevol partidul.A fost un gest simbolic care arata ca guvernul Johnson se clatina. De cateva zile incoace, aproximativ douazeci de "rebeli" din randurile conservatorilor resping strategia guvernului privind Brexitul. Fiindca politica executivului londonez se indreapta catre o separare de Uniunea Europeana dura si dezordonata, numai pentru a satisface nevoia de puritate ideologica a dreptei conservatoare si ruperea completa a Regatului de comunitate.Micile smecherii si ajustarea regulilor la nevoie se practica de cand lumea si pamantul in politica. Dar nu au voie sa afecteze fundamentul democratiei. Totusi, Boris Johnson are alte planuri fiindca el este un distrugator al sistemului si face parte din categoria noilor iresponsabili din politica. Lui Johnson nu-i pasa daca din cauza Brexitului se vor pierde si ultimele locuri de munca din industria otelului sau daca industria auto se prabuseste.Fiindca viziunea sa privind Marea Britanie este cea a jucatorilor de pe piata financiara, care sustin un Brexit dur: un Regat cu mai putina implicare din partea statului, mai putine taxe si reglementari. Un fel de stat international corsar, cat mai liber de aliante si de obligatiile unei cooperari cu alte tari.Pentru acest obiectiv, Boris Johnson isi minte poporul si parlamentul cat e ziua de lunga. El sustine ca perspectivele unui acord cu UE au crescut. De fapt, de la Bruxelles se aude ca nici macar nu se negociaza serios . Premierul Marii Britanii spune ca exista noi propuneri pentru granita irlandeza. Dar la Dublin se aude ca el ar vrea sa relaxeze obligatiile stipulate in Acordul din Vinerea Mare (n.r. Acordul de la Belfast) . Johnson mai sustine ca UE va renunta numai daca o va putea ameninta serios cu un Brexit dur. Or, asta este o prostie fiindca Bruxelles-ul se asteapta la orice si nu va face concesiile la care premierul londonez vrea sa o forteze.Asadar, intreaga constructie a acestei asa-numite strategii de negociere este o minciuna. Rapoarte interne din guvern confirma aceasta banuiala. Britanicii au un premier care cauta sa-i insele in privinta celei mai importante decizii politice a Regatului din ultimele decenii. Un premier care trimite fortat parlamentul in vacanta pentru a inlatura opozitia. Deputatii i-au dat o prima lovitura si vor sa-i lege mainile. Nu se stie daca vor reusi pana la urma, fiindca seful executivului se gandeste deja prin ce trucuri ar putea amana data Brexitului.Fara o majoritate parlamentara, alegerile anticipate nu vor mai putea fi evitate . Va fi o lupta electorala in care Boris Johnson isi va folosi capacitatea de a manipula fara scrupule adevarul, la nivel national. Ramane de vazut daca britanicii ii vor crede basmele. Lucrul acesta va depinde si de capacitatea opozitiei de a strange randurile si de a actiona inteligent pentru a-l inlatura din guvern pe marele mincinos in chestiunea Brexitului.