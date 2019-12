Planurile lui Boris Johnson pentru Marea Britanie: Controale mai stricte la granita si bani pentru alegatorii noi

Ziare.

Asa vrea Johnson sa se asigure ca formatiunea sa, Partidul Conservator, va sta la putere mai multi ani.Prim-ministrul britanic ii intampina azi, la Westminster, pe cei 109 parlamentari conservatori cu un mesaj care sa raspunda preocuparilor alegatorilor: Conservatorii pot castiga si alegerile din 2024, astfel ca ar putea guverna pe tot parcursul anilor 2020.Surse din Partidul Conservator au declarat pentru Daily Mail ca Boris Johnson ia in considerare divizarea Ministerului britanic de Interne (Home Office), pentru a crea noul Departament pentru frontiere si imigratie (Department for Borders and Immigration), pentru a-si respecta promisiunea de a reduce numarul de migranti slab calificati care vin in UK.Noul departament se va concentra pe punerea in aplicare a unui sistem de imigratie ca cel din Australia (care se bazeaza pe puncte), dar si pe intarirea granitelor Regatului Unit. Astfel, ar urma ca Ministerul de Interne sa se ocupe strict de lupta impotriva criminalitatii.De asemenea, Johnson vrea sa aloce si 100 de miliarde de lire sterline dintr-un fond de infrastructura pentru a-i recompensa pe alegatorii din nordul si centrul Angliei (Midlands), pentru ca au votat pentru prima oara cu conservatorii. In plus, premierul vrea sa bage bani si in regiunile neglijate pana acum.Intr-un mesaj catre sustinatorii lui, el a transmis: "Haideti sa unim aceasta tara, sa dam oportunitati fiecarui colt de tara din Marea Britanie, cu educatie superba, infrastructura si tehnologie superbe. Haideti sa facem asta si sa mergem inainte".Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va da citire, miercuri, prioritatilor guvernului conservator condus de Boris Johnson si va anunta fonduri extra de 34 miliarde de lire sterline pentru NHS.Programul lui Johnson va include, de asemenea, un cadru pentru sistemul de imigratie, impreuna cu noi legi pentru a creste suma pe care migrantii o platesc pentru a utiliza serviciul de sanatate.Alte masuri vor include pedepse mai lungi pentru teroristi, legi pentru limitarea impactului grevelor in sectorul public, dar si masuri pentru a pune capat asa numitelor(care nu sunt cauzate de chirias) - astfel abordand problemele semnalate de alegatori.O sursa din cabinetul premierului britanic a declarat pentru Daily Mail: "Aceste alegeri si noua generatie de parlamentari ce vin din orasele care pana acum au votat cu laburistii vor ajuta la schimbarea politicii noastre in bine.Premierul a fost foarte clar: avem responsabilitatea de a oferi un viitor mai bun tarii noastre si trebuie sa redam increderea cetatenilor prin finalizarea Brexit.Treaba noastra este sa slujim oamenii din aceasta tara".