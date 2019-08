Trump il elogiaza pe Boris Johnson: Este exact ce-i trebuie Regatului Unit!

Ziare.

''Va fi foarte dificil pentru Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist britanic, sa obtina o motiune de cenzura impotriva Noului Prim-Ministru Boris Johnson, mai ales in lumina faptului ca Boris este exact ce-i trebuie Regatului Unit, si el va dovedi ca este 'unul mare!' Iubesc Regatul Unit'', a scris Trump pe reteaua de socializare.Postarea sa vine dupa ce Boris Johnson i-a cerut Reginei Elisabeta a II-a sa-si amane pana pe 14 octombrie discursul sustinut la inceputul fiecarei sesiuni parlamentare, miscare prin care seful executivului britanic ingreuneaza planurile opozitie de a-l impiedica sa-si puna in practica decizia de a scoate Regatul Unit din UE fara un acord pana pe 31 octombrie, daca blocul comunitar nu negociaza pana atunci cu Londra un nou acord privind Brexitul din care sa fie eliminata clauza privind ''plasa de siguranta'' nord-irlandeza. Regina Elisabeta a II-a a aprobat amanarea discursului pana pe 14 octombrie, asadar implicit si suspendarea parlamentului pana la acea data, ''Discursul Reginei'' fiind documentul care schiteaza planurile guvernului pentru urmatorul an si prezinta prioritatile si agenda legislative.