Tusk spune ca UE este dispusa sa asculte ideile lui Boris Johnson despre Brexit, dar daca sunt realiste

Tusk, prezent la summit-ul G7 de la Biarritz, a precizat insa ca nu va coopera pentru un Brexit "fara acord", relateaza bbc.com.Johnson a afirmat, la randul sau, ca daca Tusk, pe care il va intalni duminica, nu vrea sa fie amintit ca "Mr No-Deal Brexit", cerintele Marii Britanii trebuie acceptate.De cand a devenit premier, Boris Johnson a subliniat ca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana la 31 octombrie. Johnson a spus in repetate randuri ca prefera un Brexit cu acord, dar discutiile cu privire la o iesire negociata a Regatului Unit din blocul european se lovesc de mecanismul numit "plasa de siguranta" irlandeza ("backstop")."Am spus clar ca nu vreau un Brexit fara acord si ca trebuie sa eliminam 'backstop'-ul din tratat", a afirmat Johnson.Donald Tusk a reactionat folosind si el "Mr No Deal", insa referindu-se la Johnson: "Inca sper ca premierului Johnson nu ii va placea sa ramana in istorie ca Mr No Deal. Uniunea Europeana a fost deschisa mereu cooperarii. Intr-o singura privinta nu voi coopera: pentru un Brexit fara acord. Suntem dispusi sa ascultam idei care sunt operationale, realiste si acceptabile pentru toate statele membre ale Uniunii Europene", a spus Tusk.Summit-ul G7 are loc cu doar aproximativ doua luni inainte de data la care Marea Britanie urmeaza sa paraseasca Uniunea Europeana (31 octombrie) . Johnson vrea sa renegocieze "backstop-ul" irlandez, dar Uniunea Europeana nu este de acord.La inceputul acestei saptamani, Boris Johnson i-a scris lui Donald Tusk , pentru a-si reafirma vointa de a incheia un acord in vederea unei iesiri din UE si a-si reafirma totodata opozitia fata de controversata dispozitie cu privire la Irlanda ("backstop").Aceasta dispozitie - "plasa de siguranta" - este prevazuta in acordul retragerii din UE incheiat de precedentul Guvern al Theresei May. Ea prevede ca - in lipsa unei solutii mai bune la finalul perioadei de tranzitie de doi ani si in vederea evitarii instalarii unei frontiere intre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda - Regatul Unit sa ramana in intregime in Uniunea Vamala.