Boris J. si marsul sau triumfal de neoprit

In sfarsit, Brexit!

Un nou acord Brexit, dar in caz de esec nu se retrage

Sa reuneasca partidul si tara

Cocaina si alte probleme...

Johnson, fost primar al Londrei si ex-sef al diplomatiei britanice, a obtinut 92.153 de voturi din totalul de 159.000, fata de 46.656 voturi pentru Hunt.El a devenit astfel liderul conservatorilor si va fi numit premier, miercuri dupa-amiaza, dupa o vizita la regina Elisabeta a II-a.Boris Johnson a fost la frizer, a slabit. S-a prezentat in fata electoratului londonez complet schimbat, atat exterior, cat si interior. Schimbarea a fost dovedita si de retinerile sale, in ultimele luni de criza, de la a mai lansa bombe mediatice.Lunga sa tacere a amplificat tensiunea. Dar ceea ce au vazut observatorii pe scena cand Boris Johnson si-a anuntat candidatura la conducerea guvernului britanic a fost aproape tipic fostului primar al Londrei: buna-dispozitie debordanta, optimism fara margini si putina substanta politica.Cel mai puternic argument al candidatului la functia de sef al executivului au fost mandatele sale in fruntea Primariei din Londra. Si, desigur, este convins Boris Johnson, el a fost un primar extraordinar, care a solutionat problemele metropolei si a pregatit cu succes o editie a Jocurilor Olimpice.Numerosii sai critici sunt de alta parere. Acestia spun ca ar fi fost un lenes care n-a facut nimic si ii reproseaza ca ar fi lasat in urma sa doar proiecte de prestigiu foarte scumpe.Despre controversatul sau mandat ca sef al diplomatiei britanice, plin de incidente neplacute, Johnson n-a suflat un cuvant.Adversarii sai n-au fost in sala. In schimb, incaperea a fost intesata de sustinatori care au jubilat cand candidatul lor si-a declarat ambitia de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana la 31 octombrie. Telul sau nu este un No Deal, dar isi doreste "ceva mai bun ca acordul Brexit de pana acum".Cum ar putea functiona? Echipa sa se va pune de indata pe treaba. Iar el doreste "sa vina in intampinarea Uniunii Europene cat mai prietenos cu putinta". N-a amintit nimic de recenta sa amenintare ca Marea Britanie nu va plati niciun ban Bruxelles-ului.Insa programul este impotriva ambitiilor lui Johnson. Pe 22 iulie au loc alegeri pentru desemnarea unui nou presedinte in fruntea conservatorilor, dupa care urmeaza vacanta de vara. Abia in septembrie vor putea fi reluate serios discutiile cu Bruxelles-ul.In plus, europenii au zis clar, de atatea ori, ca acordul de Brexit nu este negociabil - lucru valabil inclusiv pentru viitorul premier britanic. Dar toate acestea sunt detalii. Boris Johnson a venit hotarat sa transmita incredere.Johnson n-a vrut sa elimine din discutie subiectul "No Deal". Tema este decisiva pentru succesul negocierilor, fiindca, in fond, Bruxelles-ul isi doreste un Brexit dur tot atat de putin ca si el.Si, pentru a fi credibila, Marea Britanie trebuie sa se pregateasca repede. Din pacate, jurnalistii n-au reusit sa-l intrebe despre propunerile sale privind posibila componenta a unui viitor cabinet - subiect adus in atentia opiniei publice de "Financial Times". Industria farmaceutica ar avea nevoie de 6-8 luni, iar comerciantii de 4-5 luni sa se pregateasca pentru trecerea la noul regim vamal.Boris Johnson s-a simtit prins in corzi numai la intrebarea privind o eventuala retragere a sa in caz de esec. Nu va fi usor, a recunoscut el. S-a eschivat de cateva ori, dupa care a evitat sa lege promisiunea iesirii din UE de mandatul la care aspira.Trebuie sa se termine cu "mocirla de la Westminster", a declarat Johnson. Ca si cum el n-ar fi facut niciodata parte din ea! Disputa in jurul Brexit-ului i-a dezamagit pe multi britanici, iar el - Boris Johnson - vrea sa reuneasca atat tara, cat si pe conservatori.Intr-adevar, toate aripile partidului isi pot proiecta aspiratiile politice pe Boris Johnson. "Hardlinerii" cred in cuvintele sale taioase la adresa Brexit-ului. Moderatilor le reaminteste de conservatorii traditionali, celor mai in varsta le-a promis facilitati fiscale, iar londonezilor le promite un "europenism conservator".Dar cea mai tare carte a lui Boris Johnson este perspectiva pe care el le-o ofera conservatorilor, aceea de a invinge la urmatoarele alegeri.In batalia electorala, marele blond este in elementul sau: lipsit de substanta, dar puternic ca forma. In 2016 le-a putut vinde britanicilor gogoasa cu cele 350 de milioane de lire sterline reprezentand contributia saptamanala a tarii sale la UE - bani care altfel ar fi putut fi disponibili in sistemul de sanatate. Nu mai aminteste nimic de toate acestea, la fel cum nici de alte promisiuni nu mai zice nimic.Mai poate fi oprit Boris Johnson? A fost destul de ezitant la intrebarile legate de pacatele din tinerete si de cocaina. N-a vrut sa spuna daca a consumat droguri sau nu. Dar n-a fost nevoie decat sa murmure "aveam doar 19 ani" si sa se uite gales pe sub bretonul sau blond si deja lumea parea sa-l fi iertat.Multi reporteri aveau pregatite multe intrebari, dar Johnson n-a permis mai mult de sase. Consilierilor sai le-a fost mai important sa il fereasca de greseli.La intrebarile privind limbajul sau ofensator, ca in iarna, cand a numit femeile musulmane imbracate traditional "cutii postale", Johnson s-a scuzat cu una dintre expresiile sale tipice: "Uneori cade pana si tencuiala de pe tavan cand vorbesc".La startul campaniei sale in cursa pentru Downing Street, el a evitat in mod vizibil sa reaprinda vechile discutii.La lansare a fost prezent si tatal lui Boris, Stanley Johnson - un pro-european convins. Insa Johnson senior s-a abtinut sa comenteze aparitia fiului sau in varianta aparent reinventata.