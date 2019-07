Boris Johnson a fost oficial desemnat premier: Vom iesi din UE in 31 octombrie, fara indoiala

Ziare.

"Regina l-a primit in audienta pe onorabilul Boris Johnson in aceasta dupa-amiaza si i-a cerut sa formeze o noua administratie", a anuntat Buckingham Palace."Domnul Johnson a acceptat oferta Maiestatii Sale si i-a sarutat mana dupa investirea ca prim-ministru si Prim Lord al Trezoreriei", a adaugat sursa citata.Masina fostului primar al Londrei a fost blocata in drumul spre Palatul Buckingham o scurta perioada - mai putin de un minut - de militanti ai Greenpeace care incercau sa traga un semnal de alarma privind incalzirea climatica formand un lant uman.Grupul format in principal din protestatare imbracate in rosu si-a unit mainile de-a curmezisul drumului in timp ce alti participanti la protest au desfasurat un banner cu mesajul "Climate Emergency" incercand sa opreasca trecerea masinii lui Boris Johnson insotita de o escorta a politiei.Masina in care se afla viitorul prim-ministru a reusit sa-i ocoleasca si a ajuns la Palatul Buckingham putin mai tarziu.Greanpeace a precizat ca a organizat protestul pentru a face apel la Johnson sa actioneze impotriva schimbarii climatice.Inaintea lui Johnson a venit la Palatul Buckingham premierul la final de mandat Theresa May pentru a-si prezenta oficial demisia."Prioritatea imediata a lui Boris Johnson va fi sa puna in practica un Brexit care sa functioneze pentru intregul Regat Unit", a declarat premierul demisionar in ultimul sau discurs in aceasta calitate, sustinut in fata resedintei din Downing Street 10, alaturi de sotul sau