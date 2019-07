Boris Johnson a inceput restructurarea Guvernului UPDATE

Update:

Astfel, ministii Afacerilor, Greg Clark, si cel al Comertului International, Liam Fox, au fost concediati in timp ce ministrul Transporturilor Chris Grayling, cel al Administratiei Locale James Brokenshire si ministrul Educatiei Damian Hinds au demisionat, informeaza The Guardian.Hinds si-a anuntat demisia pe Twitter. El era un sustinator al ramanerii Marii Britanii in UE.Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, si-a dat demisia, dupa ce noul premier si rivalul sau la functia de presedinte al Partidului Conservator, Boris Johnson, i-a propus o alta functie ministeriala, scrie presa britanica.Liam Fox, ministrul Comertului International, a fost concediat si si-a anuntat plecarea pe Twitter: "Din pacate, voi parasi guvernul ... Departamentul de Comert, care este unul la nivel international, pune Marea Britanie intr-o pozitie foarte buna pentru a ajunge la o relatie noua comerciala si dupa iesirea din EU pentru a crea o Marea Britanie cu adevarat globala".Greg Clark, ministrul Afacerilor, a fost de asemenea concediat. El a votat pentru ramanerea in UE a Marii Britanii si se opune ferm unui Brexit fara acord. El l-a sustinut pe Jeremy Hunt in cursa interna a Partidului Conservator.Ministrul Administratiei Locale, James Brokenshire, a scris pe Twitter: "A fost un privilegiu enorm sa va servesc, insa sunt nerabdator sa fiu eliberat de responsabilitatea colectiva si sa ma concentrez pe probleme importante pentru mine si votantii mei".