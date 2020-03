Coronavirus: Regatul Unit intra in izolare nationala pentru cel putin trei saptamani

LIVE

Ziare.

com

In cadrul acestei masuri, care se aplica imediat de luni seara, britanicii vor fi autorizati sa-si paraseasca locuinta doar in cazuri foarte limitate cum ar fi pentru a merge la cumparaturi, la locul de munca, pentru a primi ingrijiri medicale sau a face exercitii in aer liber o singura data pe zi, a precizat seful guvernului conservator intr-un discurs adresat natiunii.Adunarile cu mai mult de doua persoane sunt interzise, iar magazinele care nu vand produse de prima necesitate, precum si lacasurile de cult vor fi inchise publicului, relateaza AFP.Politia va avea misiunea de a pune in aplicare aceste dispozitii si ii va putea sanctiona cu amenzi pe contravenienti.Noul coronavirus a facut 335 de morti si a contaminat oficial 6.650 de persoane in Regatul Unit, potrivit unui bilant oficial publicat luni care arata o crestere semnificativa a numarului de cazuri in ultimele zile.Criticat initial pentru raspunsul sau considerat timorat in fata pandemiei de COVID-19, guvernul lui Boris Johnson si-a inasprit treptat masurile saptamana trecuta, cerand publicului sa evite intalnirile neesentiale, inchizand scolile , apoi barurile, restaurantele, salile de cinema si pe cele de gimnastica.Boris Johnson nu a dispus o izolare atat de stricta a populatiei ca in alte tari europene.Executivul a fost nevoit sa revina cu noi masuri mai drastice dupa ce britanicii au iesit cu miile in parcuri si la malul marii in cursul weekendului.