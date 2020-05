Boris Johnson anunta prelungirea izolarii pana la 1 iunie si un sistem de alerta COVID-19, ca la terorism

Ziare.

"Desi am realizat progrese pentru a satisface cel putin anumite conditii pe care le-a fixat, nu le-am indeplinit pe toate. Nu a venit deci momentul sa punem pur si simplu capat, in aceasta saptamana, izolarii" decretate la sfarsitul lui martie, a declarat Boris Johnson, care a spus totusi ca doreste o redeschidere a magazinelor si scolilor primare "cel mai devreme la inceputul lui iunie" si a unor baruri si restaurante la inceputul lui iulie.El a mai anuntat ca doreste sa instituie in curand "o carantina pentru persoanele care intra in tara cu avionul".De luni, a spus premierul britanic, cei care nu pot lucra de acasa vor fi incurajati activ sa mearga la serviciu, iar de miercuri oamenii vor putea sa faca sport oricat doresc in aer liber, cu conditia sa respecte regulile de distantare."Puteti sta la soare in parcul dumneavoastra local, puteti conduce in alte destinatii, puteti chiar sa faceti sport, cu conditia sa fie cu membrii propriei gospodarii", a mai precizat Johnson.In plus, Johnson a anuntat ca Marea Britanie va lansa un sistem de alerta in cinci trepte care va clasifica nivelul de amenintare reprezentat de noul coronavirus. Johnson a spus ca nivelul al 5-lea este "cel mai grav" iar nivelul unu inseamna ca maladia COVID-19 "nu mai este prezenta" in tara.El a spus ca Marea Britanie a fost la nivelul al 4-lea in timpul perioadei de izolare si ca acum ar putea incepe gradual sa scada pana la nivelul al 3-lea, ceea ce inseamna ca unele parti ale vietii publice se pot redeschide.Prim-ministrul a precizat ca nivelul sistemului de alerta va fi determinat in primul rand de rata de infectare si de numarul total al cazurilor confirmate de coronavirus."Nivelul alertei COVID ne va spune cat de duri trebuie sa fim in masurile noastre de distantare sociala - cu cat mai scazut este nivelul, cu atat mai putine vor fi masurile. Cu cat mai ridicat nivelul, cu atat mai duri si mai stricti va trebui sa fim", a spus Boris Johnson.Sistemul aminteste de cel de alerta terorista, care este tot pe 5 nivele.