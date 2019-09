Boris Johnson, acuzat ca a favorizat o tanara fotomodel sa obtina contracte pe bani publici

Ziare.

Potrivit Sunday Times, Jennifer Arcuri (foto), fostul manechin american devenita femeie de afaceri, ar fi obtinut in total 126.000 de lire sterline (aproximativ 141.000 de euro) din banii publici si a putut beneficia de un acces privilegiat la evenimente oficiale datorita legaturilor sale cu Boris Johnson, informeaza sambata AFP.Premierul britanic - care a inregistrat de la sosirea sa la putere la sfarsitul lunii iulie mai multe esecuri amare atat in Parlament, cat si in Justitie in privinta dorintei sale de a realiza cu orice pret Brexit-ul la 31 octombrie - a fost primar al Londrei intre 2008 si 2016.In urma dezvaluirii acestui caz, administratia regiunii metropolitane a Londrei (Greater London) a sesizat serviciul competent in materie - Office for Police Conduct (IOPC) - pentru a evalua daca este necesara deschiderea unei anchete penale impotriva lui Johnson, a indicat aceasta vineri intr-un comunicat.Se pare ca, datorita prieteniei sale cu Boris Johnson, Jennifer Arcuri a putut participa la misiuni comerciale si a beneficiat de contracte de sponsorizare de care ea si societatile sale nu ar fi putut beneficia altfel, potrivit textului.In cauza sunt un contract de sponsorizare din 2013 pentru o suma de 10.000 lire sterline (11.200 euro) si un altul de 1.500 de lire sterline (1.700 de euro) in 2014, de care a beneficiat compania sa Innotech. De asemenea, ea ar fi putut avea acces la evenimente in Singapore sau in Malaezia, ori la New York.Potrivit Sunday Times, Jennifer Arcuri ar fi primit, de asemenea, 15.000 de lire sterline (circa 17.000 de euro) din fonduri guvernamentale in 2014 in cadrul programului destinat incurajarii antreprenorilor straini sa infiinteze societati in Regatul Unit si a reusit sa obtina anul acesta 100.000 de lire sterline (112.000 de euro) din fonduri destinate companiilor britanice, in timp ce se mutase in SUA. Aceasta suma din urma a fost inghetata de Guvern.Atat Boris Johnson, cat si Jennifer Arcuri au contestat orice fel de nereguli, noteaza AFP.