Boris Johnson cere alegeri anticipate, dupa ce Curtea Suprema a decis ca suspendarea Parlamentului e ilegala

"Lucrul evident de facut este sa se organizeze alegeri. Jeremy Corbyn nu are dreptate in nicio privinta si ar trebui sa ceara alegeri", a declarat Boris Johnson la finalul unei intalniri cu oameni de afaceri la New York, referindu-se la liderul Partidului Laburist (in opozitie).Premierul britanic s-a angajat, fara tragere de inima, sa respecte hotararea Curtii Supreme, care i-a aplicat o lovitura devastatoare, stabilind ca decizia sa de a suspenda Parlamentul este "ilegala", ceea ce a provocat o serie de indemnuri la demisia sa."Trebuie sa spun ca nu sunt deloc de acord cu ceea ce au stabilit judecatorii. Eu cred ca nu este drept, dar vom merge inainte si bineinteles Parlamentul va reveni", a declarat Johnson presei britanice la New York, unde asista la Adunarea Generala a ONU.Seful Guvernului britanic a refuzat sa spuna daca va demisiona si daca a pus-o pe regina in dificultate prin aceasta suspendare a Parlamentului.Insa el nu intentioneaza sa demisioneze in urma deciziei Curtii, a declarat o sursa de la Downing Street. El urmeaza sa revina la Londra dupa ce-si sustine discursul la Adunarea Generala a ONU, a precizat aceasta sursa.Elizabeth a II-a s-a trezit aspirata in vartejul Brexitului prin faptul ca a aprobat, la sfarsitul lui august, suspendarea Parlamentului din a doua saptamana a lui septembrie si pana la 14 octombrie, timp de cinci saptamani, pana cu doar doua saptamani inaintea datei iesirii din Uniunea Europeana (UE) a regatului sau, prevazuta la 31 octombrie.Aceasta decizie a provocat o adevarata furtuna politica, deoarece suspendarea le lasa putin timp numerosilor deputati care se opun unui Brexit dur sa-l opreasca, in cazul in care Boris Johnson nu ajunge la un acord al retragerii cu Bruxellesul.Boris Johnson insista sa dea asigurari ca Regatul Unit va parasi UE la 31 octombrie, cu sau fara un acord.