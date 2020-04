Boris Johnson este in stare stabila si nu are pneumonie

Ziare.

"Prim-ministrul a fost stabil peste noapte si se mentine intr-o stare buna", a declarat un purtator de cuvant al biroului sau. "El primeste tratament standard cu oxigen si respira fara niciun fel de alta asistenta", a precizat acesta.Potrivit unei surse guvernamentale, pana miercuri nu sunt asteptate alte actualizari cu privire la starea premierului Johnson, noteaza Reuters.Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, care il inlocuieste temporar pe premierul Boris Johnson, a declarat ca "in conformitate cu practica clinica obisnuita, evolutia premierului Johnson continua sa fie monitorizata indeaproape la terapie intensiva".El a spus ca ministrii cabinetului au fost socati de deteriorarea starii premierului Johnson."Sunt increzator ca va trece peste aceasta pentru ca, daca exista un singur lucru care il stiu despre acest prim-ministru, este acela ca este un luptator", a spus Dominic Raab.Boris Johnson, in varsta de 55 de ani, depistat pozitiv in 27 martie, este primul lider al unei mari puteri despre care s-a confirmat ca este purtator al coronavirusului. El a ajuns la spital dupa zece zile de izolare, timp in care a continuat sa manifeste simptome specifice COVID-19..Lideri internationali, aliati si adversari politici ai premierului britanic au transmis mesaje de insanatosire dupa aflare vestii ca acesta a fost transferat luni seara la terapie intensiva.Mai multi lideri, intre care presedintii american Donald Trump, rus Vladimir Putin, sud-coreean Moon Jae In si francez, Emmanuel Macron i-a urat insanatosire grabnica premierului Johnson. Downing Street a indicat ca oficiali britanici sunt siguri ca Boris Johnson "primeste celor mai bune ingrijiri medicale posibile".Vezi si Cum se mai simte Boris Johnson: A primit 4 litri de oxigen pe parcursul noptii