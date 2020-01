Boris Johnson, in ziua in care UK paraseste UE: A sosit momentul cand zorii apar si perdeaua se ridica peste un nou act

Ziare.

"Nu este un sfarsit, ci un inceput", va spune liderul conservator in discursul sau catre natiune la ora 22:00 GMT, cu o ora inainte de retragerea istorica a Regatului Unit, care va deveni prima tara care va iesi din Uniunea Europeana."A sosit momentul cand zorii apar si perdeaua se ridica peste un nou act", a continuat premierul britanic, conform unor extrase comunicate de serviciile sale. "Acesta este momentul unei adevarate reinnoiri si al unei schimbari nationale", a spus el, citat de AFP.Boris Johnson doreste, de asemenea, sa lase in trecut diviziunile care i-au scindat pe britanici de la votarea Brexit-ului de catre 52% dintre ei in cadrul referendumului din 2016."Slujba noastra in guvern - munca mea - este sa ne unificam si sa mergem inainte", a afirmat el, potrivit surselor citate.Pentru a marca Brexit-ul, seful Guvernului va reuni vineri consiliul sau de ministri in Sunderland (nord-estul Angliei).Orasul, care a votat in proportie de 61% in favoarea Brexit-ului in 2016, gazduieste principala fabrica europeana a producatorului auto japonez Nissan, al carui viitor era compromis in cazul unui Brexit dur, evitat insa datorita incheierii unui acord de divort cu Bruxelles-ul, noteaza AFP.