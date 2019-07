Boris Johnson isi preia azi mandatul de premier si va anunta noii ministri

Ziare.

Partidul Conservator a anuntat, marti, ca membrii sai l-au ales drept lider pe Boris Johnson in scrutinul intern in a carui etapa finala a ajuns si actualul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt.La inceputul dupa-amiezii, Theresa May va rosti un discurs final in Downing Street 10, resedinta oficiala a premierului britanic, dupa care o va informa personal pe regina Elisabeta a II-a in legatura cu demisia sa oficiala.Ulterior, Boris Johnson va fi primit in audienta la regina, inainte de a-si prelua oficial functia. Este de asteptat ca miercuri seara sau joi sa inceapa anuntarea numelor viitorilor ministri din noul executiv britanic.Potrivit unor informatii din media britanice, Johnson va face joi o declaratie in Parlament in legatura cu planurile sale privind Brexit-ul.Intr-un discurs rostit marti, Boris Johnson a afirmat ca doreste sa "livreze Brexit-ul", cu sau fara un acord, pana la 31 octombrie, data limita stabilita de Uniunea Europeana.