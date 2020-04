Boris Johnson isi prelungeste carantina: Ma simt mai bine, dar inca am febra (Video)

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



"Ma simt mai bine (...), insa am in continuare unul dintre simptome", "am in continuare temperatura", "trebuie sa-mi continui carantina", a declarat el intr-o scurta inregistrare video pe care a postat-o pe Twitter.Johnson ii indeamna in aceasta postare pe britanici sa nu cedeze tentatiei de a nu ramane acasa in weekend, in contextul in care Regatul Unit se afla in izolare de 11 zile, relateaza AFP."Lucram din plin la programul nostru in vederea invingerii acestui virus", a declarat vizibil tras la fata seful Guvernului, care continua sa munceasca din apartamentul sau de pe Downing Street.Criticat dur din cauza modului in care a gestionat criza, seful Guvernului britanic a promis sa se efectueze 100.000 de teste pe zi pana la sfarsitul lunii si a inaugurat vineri un spital de campanie la Londra, cu o capacitate initiala de 500 de paturi si care poate fi extinsa la 4.000 de paturi.Potrivit ultimului bilant oficial, in Regatul Unit se inregistreaza 33.718 de contaminari si 2.921 de morti.