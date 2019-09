Boris Johnson l-a adus la Downing Street pe Dilyn, un catel adoptat. Toata lumea se intreaba cum se va intelege cu celebrul motan Larry

Meet our gorgeous little rescue puppy, Dilyn 💚 #AdoptDontShop pic.twitter.com/kPmMaYM4dv - Carrie Symonds (@carriesymonds) 2 September 2019

Dylin, un catel de sex masculin din rasa Jack Russell, a fost salvat de o organizatie de caritate din sudul Tarii Galilor si va locui in celebra locuinta londoneza alaturi de Boris Johnson si de partenera de viata a acestuia, Carrie Symonds.Carrie Symonds, care a dezvaluit pe Twitter numele catelului, a multumit filialei galeze a organizatiei Friends of Animals, cu sediul in Rhondda, pentru salvarea animalului, dupa ce a primit "o informatie potrivit careia Dilyn urma sa fie aruncat pe strada de un comerciant de catei, intrucat se nascuse cu o deviatie la nivelul maxilarului"."Eileen Jones i-a reparat maxilarul si i-a salvat viata. Ea este un adevarat erou", a adaugat Carrie Symonds in acelasi mesaj online.Un purtator de cuvant al prim-ministrului britanic a declarat: "Prim-ministrul tarii a fost dintotdeauna un sustinator inflacarat al bunastarii animalelor si crede cu tarie in nevoia de a oferi animalelor cel mai bun start posibil in viata".Nu se stie deocamdata cum se va intelege Dilyn cu celebrul motan de la Downing Street Nr 10, Larry, care va ramane in acea resedinta indiferent de identitatea politicianului aflat in functia de prim-ministru al Marii Britanii.Dilyn a fost dresat pentru a trai in casa si alaturi de o pisica de catre un expert voluntar, inainte de a fi adus la Downing Street Nr. 10, a scris tabloidul Daily Mirror.Cainii din rasa Jack Russell Terrier sunt crescuti pentru a vana animale de talie mica si sunt renumiti pentru tenacitatea si energia lor.