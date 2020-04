Cum se mai simte Boris Johnson: A primit 4 litri de oxigen pe parcursul noptii

LIVE

In schimb, a avut nevoie de 4 litri de oxigen pe parcursul noptii, potrivit The Guardian , care citeaza surse din Spitalul St Thomas (Londra), unde e internat Johnson.La randul sau, Michael Gove, cancelar al Ducatului Lancaster, o functie fara portofoliu special dar prestigioasa in cadrul guvernului britanic, a confirmat ca Boris Johnson nu a avut nevoie de ventilator."Johnson, in varsta de 55 de ani, nu a fost intubat, dar a avut nevoie de patru litri de oxigen la terapie intensiva", au spus sursele citate. Pragul normal pentru terapie intensiva este de 15 litri de oxigen, ceea ce sugereaza ca oficialul e intr-o stare de sanatate relativ mai buna, comparativ cu alti pacienti internati aici."Nu i s-a pus ventilator mecanic, dar a primit oxigen. Unul dintre motivele pentru care se afla la terapie intensiva este ca sa poata primi orice ajutor de care are nevoie", a spus Gove pentru BBC, fara a preciza insa cantitatea de oxigen.La randul sau, Will Walden, un prieten al prim-ministrului britanic si fostul sau director de comunicatii in perioada cand era primarul Londrei, spune ca Boris Johnson este constient, dar agravarea starii sale de sanatate a socat ieri Guvernul."La fel ca restul tarii, suntem tulburati. Am avut cu totii un soc si am fost surprinsi de cum a evoluat situatia, fix in mijlocul crizei provocate de coronavirus. Cred totusi ca Guvernul e transparent in ce priveste starea de sanatate a lui Boris.Aparent, este treaz, e constient si nu i-au pus ventilator", a spus Walden, citat de The Guardian.El a mai precizat ca premierul britanic este un "pacient dificil"."A fost seful meu, dar este si un prieten - este incredibil de puternic si rezistent, atat mental, cat si fizic. Boris are cat de cat conditie fizica. Poate parea ca nu are, dar are.A jucat mult rugby la scoala. Este un tip destul de mare, dar joaca foarte bine tenis. Alearga in mod regulat. Daca cineva are sanse sa treaca peste boala asta... el este acel cineva.Din cate am inteles, i-a fost redusa munca in Guvern saptamana trecuta si a tinut legatura constant cu medicii.Imi imaginez ca a luat decizia de a se interna in spital cu reticenta. Nu este un pacient bun, de multe ori se lupta singur cu raceala si gripa ... Si este destul de stoic si poate fi incapatanat cu privire la astfel de lucruri. Dar nu cred ca a fost cazul si acum, medicii sunt in contact permanent cu el", a mai povestit Will Walden.Acesta a mai afirmat ca se asteapta ca Boris Johnson sa se recupereze complet.Amintim ca Boris Johnson a fost mutat la terapie intensiva , dupa ce starea sa de sanatate s-a agravat luni seara. Premierul britanic a fost confirmat pozitiv cu coronavirus pe 27 martie.A.D.