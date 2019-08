Boris Johnson, mai optimist cu privire la Brexit: negocierile ar putea dura pana in ultimul minut inainte de 31 octombrie

Ziare.

com

''Sunt putin mai optimist'', a spus Johnson, dupa ce s-a intalnit cu diversi lideri la Biarritz.''Va fi dificil. Exista un dezacord profund'' intre Londra si UE, a recunoscut seful executivului britanic.El s-a declarat pregatit pentru negocieri cu Uniunea Europeana privind Brexitul chiar daca acestea ar dura pana in ultimul minut inainte de expirarea datei de 31 octombrie, subliniind ca, daca este necesar, va lua decizia de a parasi blocul comunitar fara un acord.Pe de alta parte, Boris Johnson a declarat ca nu doreste incheierea rapida a unui acord comercial cu SUA, daca acesta nu va maximiza oportunitatile pentru tara sa. El a asigurat de asemenea ca presedintele american Donald Trump nu a pus presiuni asupra lui privind compania chineza Huawei, pe care liderul de la Casa Alba o doreste exclusa din contractele privind retelele 5G.Vorbind la randul sau despre discutiile avute cu Boris Johnson, presedintele american s-a referit la simpatia care exista intre ei. ''De aproape sase ani il astept sa devina prim-ministru. I-am spus: ''de ce ti-a trebuit atat de mult timp? '', a declarat Trump la conferinta de presa ulterioara summitului.Boris Johnson s-a angajat sa scoata Regatul Unit din UE la 31 octombrie acest an, chiar daca Londra si Bruxellesul nu incheie un nou acord de retragere. Acordul convenit de Uniunea Europeana si fostul premier Theresa May a fost respins de trei ori de parlamentul britanic.Principalul punct de divergenta este asa-numita ''plasa de siguranta'', clauza din acordul de retragere ce are drept scop prevenirea reintroducerii post-Brexit a unei frontiere fizice intre Republica Irlanda - tara membra a Uniunii Europene - si provincia britanica Irlanda de Nord. Boris Johnson a cerut din nou si la acest summit eliminarea clauzei privind ''plasa de siguranta'', solicitare respinsa de UE.De asemenea, intre Londra si Bruxelles exista opinii diferite si in legatura cu piata unica europeana.