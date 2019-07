Boris Johnson promite sa nu reintroduca ''niciodata'' controalele fizice la frontiera irlandeza

Ziare.

Johnson i-a transmis sefului executivului de la Dublin ca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana la 31 octombrie "cu orice pret", subliniind ca asa-numita "plasa de siguranta" irlandeza trebuie sa fie eliminata din orice acord de retragere."Prim-ministrul a spus clar ca Regatul Unit va parasi UE la 31 octombrie, cu orice pret. El a declarat ca guvernul va aborda orice negocieri care au loc cu determinare si energie si intr-un spirit de prietenie si ca preferinta sa clara este pentru parasirea UE cu un acord, dar ca acesta trebuie sa fie un acord care aboleste plasa de siguranta", se arata intr-o declaratie a biroului premierului britanic.La randul sau, Leo Varadkar a afirmat ca Uniunea Europeana este solidara in opinia sa conform careia acordul de retragere a Regatului Unit nu poate fi redeschis.Potrivit lui Varadkar, in viitor "plasa de siguranta" ar putea fi inlocuita de alte aranjamente, insa pana in prezent nu au fost identificate alternative satisfacatoare.