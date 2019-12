Boris Johnson pune sub semnul intrebarii finantarea din bani publici a BBC

Ziare.

BBC este in prezent finantata prin intermediul unei taxe anuale pe care o plateste orice gospodarie, organizatie sau firma care beneficiaza de servicii de televiziune, iar Johnson se intreaba daca sistemul este unul potrivit pentru aceste timpuri."Sunt sub presiune sa nu improvizez politici pe picior. Dar trebuie sa va intrebati daca genul acesta de abordare privind finantarea unei televiziuni, unei organizatii media, are sens pe termen lung, dat fiind modul in care alte organizatii reusesc sa se finanteze singure", a spus el."Sistemul finantarii prin ceea ce este efectiv o taxa generala este unul la care merita sa reflectam... Cat de mult poti sa justifici un sistem in care toata lumea care are un televizor trebuie sa plateasca pentru a finanta un anumit grup de canale TV si radio, aceasta este intrebarea", a mai afirmat premierul britanic.