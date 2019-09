Boris Johnson: Puteti sa imi legati mainile in Parlament, dar nu voi amana Brexit-ul!

Ziare.

Pentru a doua oara intr-o saptamana, parlamentarii au respins solicitarea lui Johnson de a organiza alegeri anticipate pentru a depasi blocajul politic, transmite Reuters.In conditiile incertitudinilor legate de Brexit, Parlamentul a fost suspendat pana pe 14 octombrie , provocand scene tensionate in Camera Comunelor, unde parlamentarii Opozitiei au afisat pancarde pe care scria "redusi la tacere" si au strigat "rusine" spre parlamentarii conservatori.Johnson pare sa fi pierdut controlul retragerii tarii din UE odata cu aprobarea legii care il obliga sa ceara amanarea Brexit-ului, daca nu va reusi sa incheie un nou acord la summit-ul UE de luna viitoare.Liderii UE au afirmat in repetate randuri ca nu au primit propuneri concrete inaintea summit-ului UE din 17-18 octombrie, la care Johnson spera sa incheie un acord."Acest guvern va presa in continuare pentru negocierea unui acord, in timp ce se pregateste sa iasa din UE fara un acord", a afirmat Johnson in Parlament dupa rezultatul negativ al votului pentru organizarea de alegeri anticipate."Voi merge la summit-ul crucial din 17 octombrie si, indiferent cate dispozitive va inventa acest Parlament pentru a-mi lega mainile, voi incerca sa obtin un acord in interesul national...Acest guvern nu va mai amana Brexit-ul", a afirmat premierul.Liderul Partidului Laburist din Opozitie, Jeremy Corbyn, a spus ca partidul doreste alegeri, dar ca nu va sustine propunerea lui Johnson de organizare a scrutinului pana nu este sigur ca amanarea Brexit-ului este asigurata.