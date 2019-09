Boris Johnson se pregateste sa convoace alegeri anticipate dupa pierderea unui vot crucial in Parlament

Ziare.

com

Motiunea a fost adoptata cu 328 de voturi pentru si 301 impotriva de deputati din opozitiei carora li s-au alaturat 21 de parlamentari conservatori care nu sunt de acord cu iesirea Marii Britanii din UE fara acord, asa cum intentioneaza premierul Boris Johnson, care se opune in mod hotarat amanarii Brexitului, informeaza AFP si Reuters.Din grupul de parlamentari conservatori rebeli care au fost avertizati ca vor fi dati afara din partid daca vor sfida guvernul prin vot fac parte, printre altii, Nicholas Soames, nepotul lui Winston Churchill si doi fosti ministri de finante, Philip Hammond si Kenneth Clarke.In opinia sefului executivului britanic, scrutinul ar fi singura modalitate de a solutiona impasul referitor la parasirea Uniunii de catre Regatul Unit, daca parlamentarii vor vota miercuri in sensul obligarii sale de a obtine o amanare a Brexitului in dialogul cu Bruxelles-ul."Sa nu existe nicio indoiala cu privire la consecintele votului din seara aceasta. El inseamna ca parlamentul este la un pas de a distruge orice intelegere pe care am putea-o conveni cu Bruxelles-ul. Pentru ca proiectul de lege de maine va ceda UE controlul asupra negocierilor. Si aceasta va insemna mai multa indecizie, intarziere si confuzie", a avertizat Boris Johnson."Nu doresc alegeri, dar daca membrii parlamentului voteaza maine pentru a stopa negocierile si a impune o alta intarziere fara sens a Brexitului, potential timp de ani de zile, atunci acestea ar fi singura cale de solutionare" a impasului, a subliniat seful executivului britanic.Executivul de la Londra anuntase inaintea votului ca daca il va pierde, va convoca alegeri anticipate pe 14 octombrie.Motiunea privind alegerile anticipate va fi examinata miercuri de parlament si, pentru a trece, va trebui sa intruneasca doua treimi din voturile deputatilor.Tot miercuri, parlamentarii britanici sunt chemati sa se pronunte asupra unui proiect de lege prin care se cere premierului sa obtina o amanarea a Brexit-ului in negocierile sale cu Bruxelles-ul pana pe 31 ianuarie, in cazul in care seful executivului nu ajunge la un acord aprobat de parlament cu privire la conditiile si modul de iesire din UE a Regatului Unit.