Boris Johnson vs Jeremy Corbyn, in prima dezbatere privind Brexit in campania electorala. Ce a promis fiecare

Johnson a promis sa scoata Marea Britanie din Uniunea Europeana pe 31 ianuarie si sa incheie un nou acord comercial cu Bruxelles-ul, pana la sfarsitul anului 2020. El a incercat sa promoveze mesajul ca numai el poate realiza rapid Brexit-ul, scrie Reuters.In timpul dezbaterii - organizata inainte de alegerile din 12 decembrie - iesirea Marii Britanii din UE a dominat discursurile de deschidere, ambii lideri incercand sa puna sub semnul indoielii angajamentele celuilalt."Vom iesi in mod sigur pe 31 ianuarie (din UE - n.red.), pentru ca avem un acord... care este gata", a afirmat Johnson in timpul dezbaterii cu Corbyn, transmisa de ITV.Johnson a promis astfel implementarea acordului de iesire din Uniunea Europeana negociat cu Bruxelles-ul.Corbyn a spus insa ca vrea sa negocieze un nou acord de iesire din UE.Sondajele ii plaseaza pe conservatorii lui Johnson cu pana la 18% inaintea laburistilor, dar rezultatul alegerilor este dificil de anticipat, avand in vedere aliantele care au loc de ambele parti ale discutiilor referitoare la Brexit.