Boris Johnson si partenera lui, primul cuplu necasatorit care se instaleaza la Downing Street

Symonds, in varsta de 31 de ani, specialista in comunicare si fosta consiliera a conservatorilor, nu va dispune de niciun asistent platit din fonduri publice, a asigurat un purtator de cuvant al executivului.Este primul cuplu necasatorit care se instaleaza la resedinta oficiala a premierilor britanici, relateaza AFP, Reuters si PA.La fel ca alti lideri guvernamentali dinaintea sa, Boris Johnson a decis sa se instaleze la nr. 11 pe Downing Street, o locuinta mai spatioasa decat apartamentul de doua camere de la nr. 10, care va fi ocupat de ministrul finantelor Sajid Javid si familia sa.Inca inainte de preluarea de catre Boris Johnson a sefiei guvernului, consilierii sai pareau divizati in legatura cu Carrie Symonds, unii apreciind ca ea ar putea avea un rol important alaturi de noul premier si ca a contribuit deja la imbunatatirea imaginii sale, iar altii exprimand temeri ca prezenta tinerei sa nu scoata in evidenta trecutul de sot nestatornic al lui Johnson.Luna trecuta, o scena conjugala survenita la domiciliul tinerei unde locuiau cei doi, in sudul Londrei, a ajuns pe prima pagina a ziarelor britanice, care au relatat ca politia londoneza a intervenit dupa ce un vecin a sunat in toiul noptii pentru a reclama ca a auzit o cearta cu urlete si usi trantite.