Boris Johnson spune ca medicii pregatisera anuntul decesului sau dupa ce a ajuns la Terapie Intensiva

"A fost intr-adevar un moment foarte greu, nu voi nega acest lucru", a spus el publicatiei britanice, oferind pentru prima data detalii despre boala sa. "Aveau o strategie sa faca asta potrivit unui scenariu de tipul 'moartea lui Stalin'", a adaugat Boris Johnson."Nu ma aflam intr-o situatie deosebit de stralucita si stiu ca erau in vigoare planuri de urgenta. Medicii erau pregatiti in toate felurile pentru ce trebuiau sa faca daca lucrurile luau o intorsatura proasta", a mai afirmat el.Boris Johnson, 55 de ani, a anuntat la 27 martie ca a contactat maladia COVID-19 , insistand ca prezinta doar simptome usoare. La 5 aprilie, el a fost transportat la spital pentru a efectua preventiv o serie de analize, dar, in 24 de ore, a fost transferat in sectia de terapie intensiva.Liderul Partidului Conservator a petrecut trei zile sub asistenta de oxigen, subliniind la iesirea din spital, la 12 aprilie, ca lupta sa impotriva coronaviruslui "ar fi putut merge in cele doua sensuri". El a precizat jurnalului ca nu s-a gandit in niciun moment ca va muri, dezvaluind enervarea sa ca situatia nu i se imbunatatea.A devenit constient de gravitatea situatiei atunci cand medicii au intentionat sa il intubeze pentru a-l plasa sub ventilator medical.Luni, Boris Johnson si-a reluat munca, iar dupa doua zile logodnica sa a dat nastere unui baietel, numit Wilfred Lawrie Nicholas, ultimul nume fiind ales in onoarea celor doi medici de la Terapie Intensiva despre care premierul britanic afirma ca i-au salvat viata in timp ce se lupta cu complicatiile provocate de noul coronavirus, Nick Price si Nick Hart.Descriind cu emotie vindecarea sa ca un "lucru extraordinar", premierul britanic a subliniat ca, initial, a fost in faza de "negare" in legatura cu gravitatea situatiei sale."Privind retrospectiv, medici au avut dreptate sa ma forteze" sa merg la spital, a admis el, afirmand ca experienta sa il face si mai hotarat sa combata aceasta maladie.Autoritatile de la Londra au anuntat sambata 621 de decese suplimentare in 24 de ore, ridicand total la 28.131 de morti, pe locul doi in Europa dupa Italia.