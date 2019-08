Boris Johnson se duce in vizite oficiale in Franta si Germania - surse

Ziare.

Premierul va avea de asemenea discutii telefonice cu omologul sau irlandez Leo Varadkar si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk.Sursele diplomatice au informat ca Johnson urmeaza sa efectueze marti o vizita la Paris, iar miercuri la Berlin, insa datele nu au fost confirmate inca in mod oficial.Intrevederile au loc in contextul in care premierul britanic incearca sa obtina renegocierea acordului pentru Brexit si eliminarea solutiei de rezerva privind frontiera irlandeza.Guvernul german a informat vineri ca Angela Merkel va discuta cu Boris Johnson, insa fara a publica o data exacta.Cabinetul presedintelui francez nu a raspuns inca cererilor pentru declaratii.Executivul UE a reiterat saptamana trecuta faptul ca este dispusa sa discute cu Marea Britanie despre Brexit in urmatoarele saptamani, deoarece spera sa evite scenariul iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar fara un acord, dar nu ia in calcul renegocierea prevederilor actuale.Consiliul European a decis amanarea iesirii Marii Britanii din UE pana pe 31 octombrie 2019. Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeana. In cazul in care Acordul ar fi aprobat, iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar urma sa se produca imediat.