Boris Johnson va fi noul premier al Marii Britanii

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019

Boris Johnson a fost votat de 92.153 dintre conservatori, in timp ce contracandidatul sau, Jeremy Hunt, a obtinut 46.656 din sufragii, conform The Guardian Prezenta la urne in cadrul scrutinului intern a fost de 87,4%.Dupa ce s-a anuntat victoria lui Johnson, acesta a sustinut un scurt discurs. Printre altele, fostul primar al Londrei i-a multumit Theresei May pentru serviciul sau si a precizat ca Hunt a fost un adversar formidabil."El a fost un izvor de idei excelente, pe care i le voi fura imediat", a glumit excentricul Boris Johnson.Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat pe viitorul premier, pe contul sau de Twitter."Va fi grozav!", a scris liderul de la Casa Alba.Boris Johnson urmeaza sa fie desemnat lider al Partidului Conservator si sa se prezinte miercuri in fata reginei Elisabeta a II-a, care ii va incredinta responsabilitatea de a forma Guvernul.El va avea apoi greaua responsabilitate de a reusi acolo unde Theresa May a esuat - sa puna in aplicare Brexit-ul, intr-o tara in continuare profund impartita asupra acestei probleme, la trei ani dupa referendumul de la 23 iunie 2016.Cand si-a lansat campania la succesiunea Theresei May, Johnson a spus clar ca, daca devine prim-ministru, Brexit-ul va avea loc la 31 octombrie, cu sau fara acord cu UE