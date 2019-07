Boris Johnson vrea sa angajeze 20.000 de politisti. Reactia Politiei

Reactia politiei

Institutul pentru Studii Fiscale estimeaza ca fortele de ordine suplimentare vor costa circa 1,1 miliarde de lire (circa 1,2 miliarde de euro) anual, transmite Reuters."Rolul meu ca prim-ministru e sa fac strazile mai sigure", a comunicat Johnson la numai o zi dupa ce a inlocuit-o pe Theresa May la conducerea Guvernului de la Londra. "Oamenii vor sa vada mai multi agenti in cartierele lor, care sa protejeze publicul si sa reduca criminalitatea", a adaugat el.Comisarul pentru politie si crima de la Durham, Ron Hog, a salutat anuntul noului prim-ministru britanic.Hog a declarat ca numarul politistilor din Durham a scazut cu 400 din 2010 in prezent, dupa reducerile de personal si cele bugetare."Avem nevoie de mai multe detalii de la ministri. Daca Guvernul intentioneaza sa inlocuiasca ofiterii pe care i-am pierdut ca urmare a austeritatii, atunci este clar ca masura este una binevenita", a afirmat comisarul.Cresterea efectivelor Politiei a fost una dintre promisiunile noului premier in campania pentru desemnarea conducerii Partidului Conservator, care i-a asigurat implicit functia de sef al executivului britanic.Sub precedentele guverne conservatoare, politia britanica a fost afectata de reduceri de personal si bugetare. Revenirea asupra acestei politici de austeritate raspunde ingrijorarii cetatenilor fata de infractiunile violente, arata Reuters.Autoritatile se confrunta cu o rata mai ridicata a omuciderilor si cu tot mai multe atacuri cu cutitul , ceea ce a afectat imaginea Partidului Conservator de aparator al legii si ordinii.In martie, May a respins afirmatiile conform carora mai multi politisti ar asigura ca vor fi mai putine atacuri cu cutitul. Cressida Dick, politista cu gradul cel mai inalt din Regatul Unit - comisar al Politiei Metropolitane londoneze -, a sustinut insa ca exista o legatura intre cifrele respective.In prezent, in Anglia si Tara Galilor exista 122.000 de politisti, fata de 143.000 in 2010, cand a ajuns la putere Partidul Conservator.