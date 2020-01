Boris Johnson vrea sa foloseasca amenintarea suprataxelor vamale in negocieri comerciale cu UE, SUA si alte state

Ziare.

Potrivit The Times, citat de Reuters, liderul britanic a discutat cu ministrii sai saptamana aceasta despre posibilitatea folosirii taxelor vamale ca "parghie" in accelerarea negocierilor comerciale.Johnson vizeaza impunerea unor taxe vamale de 30% anumitor tipuri de branzeturi importate din Franta si de 10% automobilelor importate din Germania, dezvaluie The Times.In cadrul unei reuniuni, joi, pe tema strategiei iesirii din Uniunea Europeana, membrii Guvernului au convenit ca eventuale taxe vamale sa faca obiectul unor consultari, scrie ziarul.Ei au convenit, de asemenea, ca Japonia, Statele Unite, Australia si Noua Zeelanda sa faca parte dintre tarile cu care negocierile sunt considerate prioritare.Boris Johnson urmeaza sa-si prezinte la inceputul lui februarie planul cu privire la negocierile comericale, potrivit The Times, care citeaza reprezentanti europeni de la Bruxelles.Premierul conservator insista in a exclude o prelungire a perioadei de tranzitie post-Brexit dupa 31 decembrie 2020.Bruxellesul considera imposibil sa se ajunga la un acord comercial cu Londra pana la sfarsitul anului.Marea Britanie urmeaza sa devina tara care paraseste Uniunea vineri, la ora locala 23.00 (sambata, 1 februarie, 1.00, ora Romaniei).