Boris Johnson vrea vize accelerate pentru "cele mai bune creiere"

Ziare.

com

Programat pentru 31 octombrie, Brexit-ul ii ingrijoreaza pe cercetatorii care lucreaza in Marea Britanie, care isi pun intrebari in privinta continuarii lucrarilor finantate de Uniunea Europeana, relateaza AFP.Potrivit proiectului dezvaluit de Johnson, pe care doreste sa-l lanseze inca din acest an, mai multe piste vor fi studiate pentru a facilita acordarea de vize "celor mai buni oameni de stiinta din lume".Proiectul ar putea sa prevada si criterii care sa asigure aproape automat o viza sau sa anuleze plafonul pentru acordarea de vize pentru "talentele exceptionale" (2.000 de locuri in prezent), au anuntat serviciile sale intr-un comunicat."Vreau ca Marea Britanie sa continue sa fie o superputere stiintifica mondiala si, in contextul in care parasim UE, vom sustine stiinta si cercetarea si vom veghea ca, departe de a pierde, comunitatea stiintifica sa aiba sansa de a dezvolta si de a exporta inovarea noastra in lume", a afirmat Boris Johnson, citat in acest comunicat.Anuntul prim-ministrului "este poate un pas in directia cea buna, dar adevarul dur este ca Brexit-ul este o veste teribila pentru stiinta britanica", a reactionat John Krebs, cercetator in zoologie la universitatea Oxford, intr-un comunicat."Stim ca oamenii de stiinta din UE au plecat deja, ca tinerii talentati au decis sa nu vina aici si ca oamenii de stiinta britanici au fost exclusi din proiecte europene din cauza Brexit", a subliniat el.