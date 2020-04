Cum se mai simte Boris Johnson: Discuta cu personalul medical, dar e tot la Terapie Intensiva

Ziare.

com

"Lucrurile se imbunatatesc in ceea ce-l priveste", a declarat ministrul la BBC. "Se simte mai bine, sta asezat si discuta cu personalul medical", a spus Dowden.Seful Guvernului britanic, in vasta de 55 de ani, a fost internat duminica seara la spitalul St. Thomas din londra, dupa ce a prezentat timp de zece zile febra mare si a tusit, dupa ce a contractat noul coronavirus.Starea lui s-a degradat rapid in urmatoarele 24 de ore dupa internare, iar luni a fost mutat la sectia de Terapie Intensiva , unde sunt tratate cele mai grave cazuri.In absenta sa, gestionarea crizei noului coronavirus - care s-a soldat cu peste 7.000 de morti in Regatul Unit - continua sub conducerea sefului diplomatiei britanice Dominic Raab, insarcinat de Johnson sa-i tina locul temporar la conducerea Executivului.O noua reuniune a Comitetului de Urgenta COBRA, insarcinat cu coordonarea reactiei in timpul crizei, este prevazuta joi, in vederea discutarii masurilor de izolare aflate in vigoare - a caror ridicare nu se afla pe ordinea de zi - potrivit primarului Londrei Sadiq Khan si Guvernului din Tara Galilor.