Guvernul Boris Johnson respinge criticile lui Donald Trump despre Acordul Brexit

Acordul negociat de Boris Johnson va permite Marii Britanii sa semneze "tratate comerciale cu orice tara din lume, in beneficiul Marii Britanii", a declarat un purtator de cuvant al Downing Street citat de site-ul 20Minutes.fr.Unele aspecte ale Acordului Brexit negociat de Guvernul Boris Johnson cu Uniunea Europeana ar afecta viitoarele relatii comerciale dintre Marea Britanie si Statele Unite , a afirmat joi seara presedintele american, Donald Trump. "Pentru a fi onest, acest acord, unele aspecte ale acestui acord, din cauza lor nu pot fi efectuate relatii comerciale. Nu putem semna un acord comercial cu Marea Britanie. Sub anumite aspecte, suntem blocati, ceea ce ar fi ridicol", a declarat Donald Trump la postul de radio LBC.Donald Trump vrea semnarea unui acord comercial bilateral cu Marea Britanie dupa eventuala retragere a acestei tari din Uniunea Europeana.Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a negociat un nou acord cu Uniunea Europeana, dar tratatul nu a fost inca aprobat de Camera Comunelor. Documentul prevede mentinerea provinciei britanice Irlanda de Nord in anumite mecanisme comerciale si vamale comunitare. Uniunea Europeana a aprobat amanarea producerii Brexit pana pe 31 ianuarie 2020.