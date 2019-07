Jeremy Corbyn contesta alegerea lui Boris Johnson prim-ministru si cere alegeri anticipate

Ziare.

"Boris Johnson a obtinut sustinerea a mai putin de 100.000 de membri nereprezentativi ai Partidului Conservator prin promisiunea de reducere a impozitelor pentru cei bogati, prezentandu-se drept prietenul bancherilor si pledand pentru un Brexit fara acord care va avea efecte negative grave. Brexitul fara acord promovat de Johnson ar insemna pierderea locurilor de munca, preturi mai mari in magazine si riscul ca sistemul nostru de sanatate sa fie vandut corporatiilor americane intr-un acord amiabil cu presedintele Donald Trump", a declarat Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (centru-stanga, Opozitie)."Cetatenii tarii noastre trebuie sa decida prin alegeri generale cine devine prim-ministru", a subliniat Jeremy Corbyn prin Twitter. Boris Johnson, unul dintre liderii campaniei electorale in favoarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit), a fost ales lider al Partidului Conservator (centru-dreapta) in urma unui scrutin intern. Boris Johnson va deveni prim-ministru al Marii Britanii, in contextul in care Partidul Conservator se afla la guvernare. Theresa May a demisionat din functia de prim-ministru dupa ce Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul Brexit negociat de Londra cu Bruxellesul.Boris Johnson a avertizat ca va retrage Marea Britanie din UE pe 31 octombrie cu sau fara un acord Brexit. Uniunea Europeana a anuntat ca nu va renegocia Acordul Brexit.Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numerosi politicieni britanici. Mai multi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest fata de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeana. In contextul impasului politic, premierul Theresa May si-a prezentat, de asemenea, demisia.