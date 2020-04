Logodnica insarcinata a lui Boris Johnson a avut simptome, dar spune ca nu s-a testat, doar a dormit

I've spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven't needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I'm on the mend. - Carrie Symonds (@carriesymonds) April 4, 2020

Being pregnant with Covid-19 is obviously worrying. To other pregnant women, please do read and follow the most up to date guidance which I found to be v reassuring: https://t.co/JPvIDeB3l6 - Carrie Symonds (@carriesymonds) April 4, 2020

"Am petrecut ultima sapamana in pat, cu principalele simptome de coronavirus. Nu am avut nevoie sa fiu testata si, dupa sapte zile de odihna, ma simt mai puternica si ma refac", a notat Symonds.Ea postat si un mesaj pentru celelalte femei insarcinate care s-ar putea confrunta cu o astfel de problema, cu un link catre un site cu informatii despre infectia cu coronavirus la femeile insarcinate si familiile lor."Sa fii insarcinata si sa ai Covid-19 este evident ingrijorator. Pentru celelalte femei insarcinate, va rog sa cititi si sa respectati cele mai actualizate recomandari care pentru mine au fost linistitoare", a notat logodnica premierului britanic.Boris Johnson a fost testat pozitiv cu coronavirus in urma cu aproximativ o saptamana si vineri a anuntat ca isi prelungeste carantina pana cand nu va mai prezenta simptome.Potrivit The Guardian, Carrie Symonds s-a autoizolat de cand Johnson a fost testat pozitiv. Premierul a ramas in izolare la resedinta din Downing Street, in timp ce Symonds, care in mod normal locuieste impreuna cu Johnson, a postat o fotografie cu ea in autoizolare la Camberwell impreuna cu Dilyn, cainele sau.Johnson si Symonds sunt logoditi din februarie, cand au si anuntat ca vor avea un copil.