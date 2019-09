Partidul Conservator din Marea Britanie, condus de Boris Johnson, a pierdut majoritatea in Parlament

Ziare.

Parlamentarul a anuntat ca devine membru al Partidului Liberal Democrat. Lee si-a anuntat demisia chiar in timpul discursului pe care premierul Boris Johnson il sustinea in Camera Comunelor."Am ajuns la concluzia ca nu este posibil sa servesc interesele alegatorilor si ale tarii ca membru al Partidului Conservator", a spus parlamentarul prin intermediul unui comunicat."Guvernul conservator promoveaza in mod agresiv un Brexit daunator (...) . Acesta pune in mod inutil in pericol vietile si nivelul de trai, dar si integritatea Marii Britanii", a adaugat acesta.In discursul sustinut in Camera Comunelor, premierul Boris Johnson a declarat ca isi doreste continuarea negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Blocul comunitar, dar a spus ca planurile unor parlamentari conservatori de a bloca din punct de vedere legal un Brexit fara Acord pe 31 octombrie va "distruge orice sansa de a negocia un nou Acord".Liderul Partidului Laburist, principala formatiune de opozitie, a declarat, in urma demisiei lui Lee, ca partidul lui Boris Johnson "nu are mandat, nu are morala si, incepand de astazi, nici majoritate".Boris Johnson i-a cerut reginei Elizabeth a II-a suspendarea Parlamentului pentru a evita o decizie legislativa prin care sa fie blocata iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit. Boris Johnson spera sa reuseasca astfel sa retraga Marea Britanie din Uniunea Europeana in orice conditii, inclusiv fara niciun acord Brexit.Dupa ce regina i-a acceptat solicitarea, in Marea Britanie au avut loc mai multe proteste si decizia a fost contestata in instanta