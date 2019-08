Planul Opozitiei britanice pentru a evita un Brexit dur: "Acest Guvern nu are mandat pentru iesirea fara acord din UE!"

Ziare.

Pentru a face acest lucru, liderul Partidului Laburist vrea sa obtina o noua amanare a Brexitului, stabilit in prezent al 31 octombrie, precizeaza el intr-o scrisoare adresata miercuri principalilor lideri ai partidelor de opozitie in Parlament si unor deputati conservatori rebeli, care se opun unui Brexit dur."Acest Guvern nu are un mandat in vederea unei iesiri fara acord, iar referendumul din 2016 nu a dat un mandat in vederea unei iesiri fara acord", scrie Corbyn."De aceea, intentionez sa depun o motiune de cenzura cat mai curand posibil, atunci cand vom fi siguri ca vom castiga", continua el.Jeremy Corbyn ar vrea, atunci, sa obtina increderea Parlamentului ca sef al unui "Guvern temporar, strict limitat in timp, cu obiectivul de a convoca alegeri generale", dupa ce ar fi obtinut o prelungire a aplicarii Articolului 50 al Tratatului UE care reglementeaza iesirea din Uniune.Partidul Laburist ar urma sa faca o campanie in vederea organizarii unui nou referendum pe tema apartenentei la UE, care ar mentiona posibilitatea ca Regatul Unit sa ramana membra a Uniunii, potrivit liderului laburist.Parlamentul britanic isi reia activitatea la 3 septembrie, dupa vacanta de vara. Un premier poate convoca alegeri legislative, cu sustinerea a cel putin douatreimi dintre deputati.Jeremy Corbyn afirma ca poate spera sa discute despre acest plan cu celelalte partide de opozitie. "Prioritatea noastra ar trebui sa fie sa colaboram in Parlament, pentru a impiedica o iesire fara acord, profund paguboasa, care sa fie impusa tarii", insista el.Boris Johnson, care i-a succedat Theresei May la 24 iulie, a dat asigurari ca Regatul Unit va parasi UE la 31 octombrie, indiferent daca va fi reutit sau nu sa renegocieze acordul incheiat de fostul premier cu Bruxellesul."Exista o alegere clara: fie Jeremy Corbyn, ca premier, va trece dincolo de referendum si va distruge economia, fie Boris Johnson, ca premier, va respecta referendumul si va face mai multi bani pentru HNS si va desfasura mai multi politisti pe strazile noastre", a reactionat un purtator de cuvant al Downing Street.Ian Blackford, de la partidul nationalist scotian SNP, si-a exprimat sustinerea fata de o motiune de cenzura, iar Liz Saville Roberts, de la partidul galez Plaid Cymru, s-a declarat deschisa unui guvern de uniune, insa a apreciat ca prioritatea ar trebui sa fie oprirea Brexitului.Jo Swinson, sefa Partidului Liberal-Democrat, a primit cu raceala propunerea lui Corbyn, apreciind ca el "nu este persoana care sa poata construi o majoritate, fie si temporara, in Camera Comunelor".