Boris Johnson, prins in flagrant delict cu o minciuna (Video)

"There are not enough doctors, there are not enough nurses. The NHS is being destroyed, and now you come here for a press opportunity"



The father of a sick child confronts Boris Johnson on a visit to a London hospitalhttps://t.co/Yd5A08oLtU pic.twitter.com/OAOi5Q14fG - BBC Politics (@BBCPolitics) September 18, 2019

O inregistrare video in care se poate vedea cum Boris Johnson este acuzat de un tata furios, care denunta lipsa cronica de cadre in sistemul public de sanatate NHS, a devenit virala pe internet, barbatul reprosandu-i premierului ca a organizat in acest context o vizita insotit de mass-media."Nu este mass-media aici", ii raspunde Boris Johnson, sub ochii jurnalistilor. Tatal se intoarce atunci spre persoana care filmeaza scena, in clicurile aparatelor foto, si il intreaba: "Cum adica nu este mass-media? Cine sunt oamenii astia?"."Sunt bucuros ca acest domn mi-a impartasit problemele lui. Aceasta nu este jenant, aceasta face parte din munca mea", a scris, miercuri seara, pe contul sau de Twitter, Boris Johnson, al carui mod de a se raporta la adevar este denuntat cu regularitate de detractorii sai, arata AFP.Boris Johnson a fost demis de la Times, la inceputul carierei sale jurnalistice, pentru ca a mintit cu privire la un citat.In timpul campaniei pentru referendumul pe tema iesirii din Uniunea Europeana (UE), el a folosit un slogan cu privire la sumele platite de Marea Britanie in UE utilizand cifre false.Boris Johnson a fost calificat drept "tatal mincinosilor" care a inchis-o pe "mama parlamentelor" chiar miercuri, la Curtea Suprema din Londra, de avocatul parlamentarilor care se opun suspendarii Parlamentului britanic decisa de premier.Nu in ultimul rand, Boris Johnson nu inceteaza sa sustina ca inregistreaza "progrese" in negocierile cu Bruxelles-ul asupra unui acord de iesire a Marii Britanii din UE, in timp ce responsabilii europeni, de la premierul irlandez Leo Varadkar la negociatorul UE, Michel Barnier, dezmint orice progres si afirma chiar ca premierul britanic nu a venit cu nicio propunere scrisa viabila.Aflat in dificultate in problema Brexit-ului, premierul britanic conservator este in mod sistematic acuzat de persoane nemultumite, imediat ce pune piciorul in afara Downing Street pentru vizite oficiale.