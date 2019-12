Rezultate oficiale in Marea Britanie: Boris Johnson obtine clar majoritatea in Parlament UPDATE

Ziare.

Partidul Conservator a trecut pragul de 326 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, potrivit rezultatelor oficiale partiale anuntate vineri.Astfel, conservatorii obtin 363 de locuri, fata de 317 la votul precedent din 2017.Laburistii au obtinut, pana acum, 203 mandate, in pierdere, conform SMH Rezultatul confirma larga majoritate conservatoare obtinuta si ii deschide calea lui Boris Johnson de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana la 31 ianuarie."Traim in cea mai mare democratie din lume", a spus Boris Johnson, dupa aparitia exit poll-urilor.La randul sau, liderul laburist Jeremy Corbyn anunta ca la urmatoarele alegeri nu se va mai afla la conducerea partidului , ca urmare a rezultatului foarte dezamagitor obtinut in alegerile parlamentare.