Si Boris Johnson anunta ca exista indicii ca avionul ucrainean ar fi fost doborat de o racheta iraniana

"Exista acum informatii ca avionul a fost doborat de o racheta iraniana sol-aer. Exista posibilitatea ca acest lucru sa se fi petrecut fara intentie. Colaboram cu Canada si partenerii internationali. Este nevoie de o ancheta transparenta in acest sens", se arata in comunicat, potrivit CNN.Patru cetateni britanici se aflau la bordul aeronavei. "Marea Britanie continua sa faca apel la toate partile pentru detensionarea situatiei din regiune", se mai arata in comunicat.Anterior, premierul Canadei, Justin Trudeau, a declarat ca a primit informatii ale serviciilor secrete care arata ca avionul de pasageri ucrainean prabusit in Iran a fost doborat de o racheta lansata de armata iraniana.Administratia din Iran a respins speculatiile ca ar fi doborat avionul de pasageri ucrainean , catalogand aceste idei drept "fara sens".Toate cele 176 de persoane aflate la bordul avionului de tip Boeing 737-800 care zbura de la Teheran spre Kiev au murit dupa prabusirea aeronavei.