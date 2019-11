Twitter dezvaluie cum a inselat publicul partidul lui Boris Johnson

Ziare.

Contul biroului de presa al sediului central de campanie, urmarit de aproape 76.000 de utilizatori, si-a schimbat numele din "CCHQPress" in "factcheckUK" si si-a modificat culoarea de fond din rosu in alb, transmite Reuters.Compania a anuntat ca va lua "o masura corectiva decisiva" daca va mai avea loc o tentativa similara, a relatat miercuri BBC."Twitter este hotarata sa faciliteze o dezbatere sanatoasa pe parcursul alegerilor generale", a declarat un purtator de cuvant al acesteia."Avem reguli globale care interzic un comportament care induce oamenii in eroare, inclusiv al celor cu conturi verificate. Orice incercare viitoare de a insela oamenii prin editarea informatiilor unui profil verificat, intr-o maniera vazuta in timpul dezbaterii electorale din Marea Britanie, va avea ca rezultat o actiune corectiva decisiva", a avertizat Twitter.