Bosch a pierdut un proces cu Consiliul Concurentei si trebuie sa plateasca o amenda de 1,4 milioane de lei

In martie 2014, Consiliul Concurentei a amendat mai multe companii cu 56,5 milioane de lei, acuzandu-le de intelegeri anticoncurentiale in cadrul campaniilor de tip buy-back. Din aceasta suma, BSH Electrocasnice trebuia sa achite 1,41 milioane de lei, insa a contestat amenda. Acum, va trebui, insa, sa o achite, arata Profit.ro Alte companii care au mai fost amendate atunci sunt:Arctic - 24,01 milioane de lei;Electrolux Romania - 9,89 milioane de lei;Philips Romania - 5,03 milioane de lei;Whirlpool Romania - 3,39 milioane de lei;Agis Computer - 3,19 milioane de lei;Scop Computers - 3,01 milioane de lei;Indesit Company Magyarorszag Kft - 2,66 milioane de lei;Gemini SP SRL - 1,44 milioane de lei;Gorenje Romania - 1,04 milioane de lei;Maguay Impex - 756.710 lei;Candy Hoover Romania - 440.426 lei;Panasonic Marketing Europe GmbH Wiesbaden Germania - 209.597 lei;CG&GC Intelligent Technology - 13.500 lei.Cele 14 companii sunt membre ale asociatiilor Rorec si Ecotic."Consiliul Concurentei a constatat ca, in cadrul intalnirilor Rorec, opt companii fondatoare ale asociatiei au stabilit si au practicat aceleasi discounturi de 15% in cazul electrocasnicelor mari si de 20% in cazul electrocasnicelor mici, la comercializarea produselor lor, in cadrul campaniilor de tip buy-back derulate in perioada 2008-2009.De asemenea, ele au stabilit ca din incasarile din timbrul verde sa fie alocate procente proportionale cu cotele de piata ale fiecarei companii pentru finantarea discounturilor din actiunile de buy-back", transmitea Consiliul Concurenti in 2014.