BRD s-a autodenuntat la Parchet: A dat mita in cadouri functionarilor Casei de Sanatate

Informatia a fost dezvaluita de Profit.ro , insa nu este precizat nici despre ce fel de cadouri este vorba si nici care e intervalul de timp in care s-a perpetuat aceasta practica ilegala.Publicatia anunta ca si la nivelul BRD se desfasoara in acest moment verificari interne.Contactati de, reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nu au oferit inca un punct de vedere.Angajatii au dreptul la concediu platit de stat, insa angajatorii sunt cei care trebuie sa faca plata, dupa care depun la CNAS cerere de recuperare a sumei. Restituirea acestor sume este facuta constant cu intarzieri peste termenele prevazute in lege, insa nu exista niciun fel de sanctiune pentru stat, astfel ca firmele isi cauta dreptatea in instanta.Profit.ro scrie ca Adela Jansen lucreaza de 16 ani la BRD-Groupe Societe Generale, din care 11 a coordonat directia de resurse umane, responsabila pentru peste 6.800 de angajati la nivelul anului trecut. Anterior a ocupat functia de secretar general al bancii. Ea este si vicepresdinte al Camerei Franceze de Comert, institutie pe care o reprezinta, ca membru in consiliul director, si in Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR).BRD a mentionat, intr-o declaratie pentru publicatia citata, doar ca "Adela Jansen este inca director executiv de resurse umane in momentul acesta". Jansen nu si-a inaintat demisia.