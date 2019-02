CEO-ul BRD este convins ca taxa pe lacomie va fi schimbata: Ne platim taxele. Nu vom opune rezistenta

BRD nu pleaca din Romania

"In continuare credem ca aceasta taxa ar trebui eliminata si inlocuita de un dialog care sa inceapa de la a intelege care sunt nevoile si care se asteapta sa fie contributia, dar (...) aceasta taxa asa cum este astazi nu este benefica pentru economia romaneasca. Este inutil sa faci analize detaliate despre ceva ce va fi schimbat. Sunt convins ca va fi schimbata. (...)Nu este sustenabila. Orice nu este sustenabil, in oricare tara din lume, nu poate fi mentinut o perioada indelungata. Din punct de vedere economic, sistemul bancar nu poate plati aceasta taxa", a spus Francois Bloch, directorul general al BRD Groupe Societe Generale, joi, intr-o conferinta de presa.CEO-ul BRD a precizat ca daca o banca inregistreaza pierderi, atunci isi reduce din capital, ceea ce le afecteaza capacitatea de a acorda credite. Sursa de capital a bancilor este profitul sau cresterile de capital facute de actionari, a punctat acesta."Daca nu exista perspectiva de a fi profitabili, de ce ar creste actionarii capitalul?", s-a intrebat retoric Bloch."Matematic, da", a mai spus Bloch, intrebat daca el crede ca vor fi banci mici din Romania care vor fi inchise din cauza noii taxe.CEO-ul BRD s-a aratat convins ca aceasta taxa va fi modificata, deoarece acum exista un dialog intre reprezentantii autoritatilor, respectiv Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei (BNR), prin intermediul Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM).Francois Bloch a mai spus ca banca nu intentioneaza sa plece din Romania, din cauza taxei pe activele financiare, desi daca va fi aplicata actuala forma, de exemplu, in prezent, banca ar avea de platit 600 de milioane de lei."Daca iei taxa asa cum este astazi, de 0,3% fata de ROBOR si o aplici la totalul activelor financiare, care cuprind totul mai putin activele imobiliare, atunci ar fi (pentru BRD de platit - n.red.), matematic, aproximativ 100 de milioane de euro, respectiv aproximativ 600 de milioane de lei. Cu profitul pe care-l avem astazi (n.red. - de 1,54 miliarde de lei, in 2018) am ramane profitabili, dar ar reprezenta o parte semnificativa din profitul nostru de anul trecut.Anul trecut, a fost o situatie exceptionala care a dus la cresterea profitului si pe care nu o vom mai avea in 2019. (...) Doar o mana de banci vor mai ramane profitabile in 2019, daca se aplica forma actuala a taxei, iar BRD este una dintre ele - vor fi patru-cinci banci in intreaga tara", a explicat Francois Bloch.O buna parte din profitul BRD de anul trecut a provenit din provizioanele facute pentru credite, provizioane pe care au putut sa si le transfere in profit, deoarece creditele au fost achitate."Ne platim taxele si este datoria Guvernului sa stabileasca ce sa taxeze si care sa fie nivelul taxelor. Vom plati tot ceea ce trebuie sa platim. Nu vom opune rezistenta, daca trebuie sa platim taxa, iar in acelasi timp vom continua sa sustinem, in mod vehement, de ce aceasta trebuie modificata. Sa presupunem ca va ramane taxa. O vom plati, iar apoi va trebui sa ne adaptam modelul de business, pentru ca vrem sa ramanem in Romania.Aceasta este o discutie pe care am avut-o in bord. (...) Pe de alta parte, banca nu poate pierde bani, in mod structural. Se poate intampla (sa piarda bani - n.red.) un an doi si s-a intamplat in anii trecuti, pentru BRD sau pentru alte banci din afara Romaniei, se poate intampla din cauza unui eveniment, intr-un an, dar, in mod structural, o banca nu poate pierde bani tot timpul.Daca o banca pierde bani, isi reduce din capital. Daca isi reduce din capital, isi poate pierde licenta, deoarece Banca centrala trebuie sa se asigure ca fiecare banca este capitalizata in mod adecvat. Daca vrem sa continuam sa facem afaceri in Romania, trebuie sa gasim moduri de a obtine in continuare profit", a mai spus Bloch.BRD a platit anul trecut taxe in valoare de 263 de milioane de lei, reprezentand aproape 22% din totalul de 1,2 miliarde de lei al pietei."Daca te uiti la profitabilitatea sistemului bancar din ultimii zece ani, raportul dintre profitabilitatea sistemului, comparativ cu activele bancare cumulate este de sub 0,5%, in medie. Cum te astepti ca sistemul bancar sa fie capabil sa plateasca o taxa de 1,2%, daca profitul este de numai 0,5%, in medie. Nu este posibil", a mai spus Bloch, referindu-se si la prima forma propusa pentru taxa pe active.Pentru a se mentine profitabila, BRD si-a redus reteaua de birouri din Romania, cu aproximativ 100 de unitati, in ultimii doi ani, iar aceasta strategie va continua anul acesta, dar CEO-ul BRD nu a detaliat aceasta reducere.Consiliul CNSM au decis, luni, sa fie creat un grup de lucru al Comitetului Tehnic al CNSM, format din reprezentanti ai MFP si ai BNR, care va analiza taxa pe activele financiare ale bancilor.BNR a realizat un studiul de impact privind taxa pe active financiare asupra institutiilor de credit, a activitatii de creditare si a cresterii economice, introdusa prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG) nr. 114/2018. Noul grup de lucru va analiza acest studiu de impact, iar concluziile le va prezenta Consiliului CNSM in urmatoarea sedinta a acestuia, programata in data de 18 februarie 2019. Taxa pe activele financiare ale bancilor a fost introdusa de la incepul acestui an . Aceasta taxa variaza intre 0,1% si 0,5%, urcand la fiecare 0,5 puncte procentuale a indicelui ROBOR mediu trimestrial peste 2%.