Boris Johnson a trimis la Bruxelles o cerere de prelungire a termenului pentru Brexit. Documentul nu e semnat

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit - Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019

Ziare.

com

Tusk a precizat ca va consulta sefii celorlalte 27 de state membre ale Uniunii Europene cu privire la raspunsul pe care sa il ofere Marii Britanii."Cererea de prelungire tocmai a ajuns", a scris Tusk. "Voi incepe acum consultarea liderilor Uniunii Europene legat de cum sa reactionam".Conservatorul Johnson era obligat sa ceara o extindere a termenului iesirii Marii Britanii din UE dupa ce Parlamentul de la Londra a aprobat sambata un amendament care amana votul acordului privind Brexitul pe care prim-ministrul l-a negociat la Bruxelles.Potrivit presei britanice, Boris Johnson a trimis in total 3 scrisori: o copie nesemnata cu textul legii de prorogare, pentru a pune responsabilitatea pe umerii Parlamentului, o nota tehnica si o scrisoare catre Tusk care a fost semnata si in care a transmis ca prorogarea reprezinta o greseala.In ultima, isi arata increderea ca saptamana viitoare ar putea fi aprobata legislatia necesara pentru ca Brexitul sa aiba loc inainte de 31 octombrie si ca o intarziere ar fi "daunatoare" pentru Londra si Bruxelles.Sambata, in Parlamentul britanic a fost dezbatut noul acord la care Johnson a ajuns cu UE. Parlamentarii au cazut de acord ca Johnson sa ceara o prelungire a termenului pentru Brexit.Amendamentul, introdus de independentul Oliver Letwin, a fost aprobat in Camera Comunelor cu 322 de voturi (respins de 306 membri ai Parlamentului). Rezultatul votului a fost aplaudat de miile de persoane adunate in centrul Londrei pentru a cere un nou referendum.Fiind respins acordul, prim-ministrul avea termen pana la miezul noptii sa trimita solicitarea la Bruxelles ceea ce reprezinta a treia amanare a "divortului", in virtutea Legii Benn.Sambata dupa-amiaza, Boris Johnson a transmis parlamentarilor britanici o scrisoare in care le-a spus ca o prorogare nu este solutia crizei."Saptamana viitoare, acest Guvern va introduce legislatia necesara pentru a iesi din Uniunea Europeana cu noul nostru mare acord pe 31 octombrie", a scris Johnson.Amendamentul aprobat sambata este gandit sa functioneze ca garantie de securitate in cazul in care negocierea parlamentara a legii Brexitului nu se va incheia pana pe 31 octombrie si sa fie evitata o iesire fara acord a Marii Britanii din UE.