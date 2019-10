Boris Johnson anunta ca va cere Parlamentului sa aprobe convocarea alegerilor anticipate

Ziare.

Boris Johnson a declarat ca proiectul de Acord Brexit va reajunge sa fie dezbatut in Camera Comunelor doar daca parlamentarii aproba organizarea de alegeri anticipate pe 12 decembrie."Daca deputatii vor mai mult timp pentru a studia acest acord excelent, vor avea aceasta oportunitate doar daca accepta organizarea de alegeri anticipate pe 12 decembrie", a declarat Boris Johnson, citat de BBC.Alegerile anticipate pot fi convocate doar de Camera Comunelor, printr-o decizie luata cu doua-treimi din voturi. Partidul Laburist (opozitie) conditioneaza sustinerea pentru convocarea unui scrutin parlamentar anticipat de amanarea Brexit. Opozitia ar putea solicita si un nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la UE. Camera Comunelor a aprobat miercuri seara legea privind acordul de retragere din UE (Withdrawal Agreement Bill), dar a respins un calendar de examinare accelerata a legislatiei privind Brexitul propus de guvern cu termene care sa permita iesirea din UE pe 31 octombrie.Prin urmare, premierul Boris Johnson a suspendat examinarea acordului asupra Brexitul in Camera Comunelor si si-a manifestat optiunea pentru convocarea unor alegeri anticipate, pentru care insa are de asemenea nevoie de votul acestui for legislativ. Partidele de opozitie au semnalat ca vor sprijini organizarea unor alegeri in aceasta toamna daca UE accepta o amanare a Brexitului pana anul viitor.Cei 27 au anuntat ca sunt de acord cu principiul unei amanari a Brexit dupa 31 octombrie, pentru a evita un "no deal", insa dezbat durata acesteia.Intr-o reuniune a ambasadorilor miercuri seara, la Bruxelles, "toti au cazut de acord asupra nevoii unei amanari in vederea unei evitari a unui Brexit fara acord. Durata amanarii este in continuare in discutie", a anuntat o sursa europeana citata de AFP.